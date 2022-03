Bruce Arians lascia l’incarico di allenatore di Tom Brady Buccaneers

Miami (AFP) – Il veterano Bruce Aryan ha annunciato le sue dimissioni da allenatore dei Tampa Bay Buccaneers mercoledì, meno di tre settimane dopo che la leggendaria star della squadra Tom Brady ha ritirato il suo ritiro dal football americano.

Il franchise ha detto che Aryan, 69 anni, si unirà al dipartimento sportivo nel ruolo di “Senior Football Adviser”.

“Amo il calcio. Amo le relazioni, la strategia, la competizione, tutto. È stato un grande viaggio, ma so che questo è il momento di fare questa transizione”, ha detto lo stesso Arianes in una nota, escludendo che la sua decisione fosse per motivi di salute.

L’allenatore ha preso il controllo della panchina di Tampa Bay nel 2019 e nel febbraio 2021 ha vinto il Super Bowl con una squadra guidata da Brady.

Il quarterback, che in precedenza aveva vinto sei Super Bowl con i Patriots, ha annunciato il suo ritiro dal calcio all’età di 44 anni il 1 febbraio, ma dopo sole sei settimane si è ritirato e ha annunciato il suo ritorno ai Buccaneers per la stagione successiva.

La squadra ha confermato che il sollievo di Aryan sarebbe stato il suo coordinatore difensivo finora, Todd Bowles.

