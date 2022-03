Bruno Cora è nell’agenda digitale del Museo Espacio – El Sol del Centro

Bruno Cora, artista italiano, presentato al Museo dello Spaziocon un’opera che faceva parte della mostra “rimbalzi”tenutasi nel 2019. Oltre a questo, ha anche importanti lavori come critico d’arte, curatore, storico e accademico.

Questo è esattamente il percorso di questo eccezionale creatore visivo che viene presentato Il calendario digitale del Museo dello Spazio Per la settimana che ha iniziato questo Lunedì 21 marzocon #Traiettorie; E nel pomeriggio, a #NotasContemporáneas, una rassegna di Pubblicazioni di giornali Per la circolazione nazionale su questa espressione artistica.

Il Martedì 22 marzoil pubblico potrà scoprirne altri musei del mondoAttraverso #fatti falsi. Più tardi, sottometti Registrati alla mostra Da L’immagine può conteneredi Ismaele Rodriguez.

Il mercoledì 23il contenuto di #Riflessioni rispetterà Citazioni di eminenti museologi; E poi in #MuseoAbierto, alcuni Pubblicazioni a cura dell’Istituto Culturale di Aguascalientes (ICA).

Il Giovedì 24 è rivivere Gallerie visive realizzato nel Museo Espacio, da #TBT; e #EnTuPropiaVoz , visualizzerà un file Esperienza visitando il Museo dello SpazioLa voce dei suoi eroi.

Il Venerdì 25in #SepultarElPasado e #VisualizarElPasado, vari argomenti e un video su storia dell’arteApproccio contemporaneo.

Il Sabato 26 marzo e domenica 27 marzoAttività per tutta la famiglia, con #Laboratori Virtuali e #RaccontoTeatrale, nell’ambito dell’attivazione sala lettura.

Anche il Museo dell’Espacio è ancora aperto Tour faccia a faccia Per la mostra in corso, oltre all’interesse per gruppi specifici, su appuntamento. Maggiori informazioni al numero di telefono 01 41 449688.

