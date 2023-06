Bruxelles ha congelato la quarta tariffa in Spagna pensando all’Italia

Martedì prossimo il Consiglio dei ministri darà il via libera all’ammissione al piano di salvataggio, che tra l’altro dipenderà dalla quarta erogazione finanziaria europea alla Spagna di 10.000 milioni di euro. Attraverso questa lettera il Gov 7.700 milioni chiederanno trasferimenti Ulteriori Next Generation (per fondi non rimborsabili), 84.000 milioni di prestiti dal meccanismo Si è inoltre qualificato per altri 2.600 milioni dal nuovo programma RepowerEU per ridurre la dipendenza energetica. Allo stesso tempo, specificherà le riforme e le pietre miliari che ha accettato di raggiungere che apriranno la porta a tali consegne.

Il processo di candidatura è ora contrassegnato dalla conclusione delle elezioni del 28M e dall’appello per le elezioni anticipate del 23 luglio. L’esecutivo aveva tempo fino al 31 agosto per presentare la fusione, anche se ha scelto di mantenere il calendario fissato prima che i governi municipali e regionali capovolgessero la mappa politica del Paese. La prima vicepresidente Nadia Calvino ha annunciato pochi giorni fa che la prossima settimana invierà una lettera alla Commissione europea, e la risposta dell’esecutivo sociale è stata inequivocabile. Sii consapevole e chiarisci che valuterai “attentamente” qualsiasi commento sul suo contenuto prima di renderlo pubblico.

“Come tutti gli Stati membri, siamo pronti a impegnarci in scambi costruttivi con le autorità spagnole”, hanno affermato fonti ufficiali. Inoltre, hanno ricordato che la Commissione ha proposto una raccomandazione specifica per mantenere lo slancio nell’attuazione del suo programma di riforme, nel contesto del semestre europeo. “La Spagna deve garantire una capacità amministrativa sufficiente per garantire la tempestiva attuazione del regime”, aggiungono. Resta da vedere se Bruxelles aspetterà quella risposta per formare un nuovo governo. Fino ad ora, la Spagna è stata uno studente positivo in tutto questo processo, poiché è l’unico paese che ha ricevuto tre distribuzioni complete di fondi sociali.

Italia: Fondi congelati e piano accettato con riluttanza

Nella vicina Italia, dove il governo di Giorgia Meloni ha accettato a malincuore un piano di salvataggio concordato con Bruxelles dal suo predecessore Mario Draghi, le cose sono andate a rilento. Fonti della Commissione hanno confermato a questo quotidiano che l’amministratore sociale Prosegue la valutazione della terza richiesta di pagamento alla Roma in collaborazione con le autorità del Paese. “Comunicheremo l’esito della nostra valutazione quando tale fase sarà raggiunta. Ritardi oltre il periodo indicato non sono insoliti; ad esempio, richieste di pagamento da Lussemburgo, Romania e Slovacchia”, osservano. .

Il 28 marzo la commissione ha deciso ritardare l’erogazione della terza tranche del finanziamento europeo; A causa dei “problemi” nell’impostazione delle milestone e degli obiettivi e della “complessità” del piano di rilancio, è necessaria una valutazione complementare, di circa 19.000 milioni di euro. Bruxelles ha concesso al Paese un mese in più per completare 55 riforme e investimenti nella giustizia, nell’istruzione, nel lavoro sotterraneo o nella gestione dell’acqua, nonché investimenti nelle rinnovabili, nelle ferrovie o nelle politiche sociali.

Ad oggi, la crescita dell’economia italiana (tra le maggiori dell’euro, insieme alla Spagna, accelerata allo 0,5% tra gennaio e marzo del trimestre precedente.) ha permesso al rapporto debito/PIL di ridursi leggermente (L’anno scorso ha chiuso al 144,4%, rispetto allo spagnolo 113,2%). “La stabilizzazione del rapporto debito/Pil oltre il 2025 dipende dalla capacità del Paese di aumentare la crescita potenziale”, sottolineano da Goldman Sachs. “L’applicazione del piano di riforma”, ha spiegato il funzionario amministrativo di Roma.

Il debito pubblico e l’inflazione sono radicati

La politica aggressiva della Banca Centrale Europea (BCE) di alzare i tassi per frenare l’inflazione ha comportato un aumento significativo dei costi di finanziamento. Il paese continua a lottare contro un’inflazione profondamente radicata. Il tasso annuale dell’IPC è sceso di sei decimi al 7,6% a maggio. Come nel nostro caso, la forte pressione sul paniere della spesa continua a provenire dagli alimenti trasformati, che hanno colpito le famiglie con un aumento medio dei prezzi del 13,4%. L’inflazione core, che esclude energia e alimentari freschi dal suo calcolo, è leggermente diminuita al 6,1%; Quando Tariffa compatibileQuesto è il riferimento con cui Eurostat effettua i confronti tra i paesi. Si attesta comunque all’8,1%, quasi tre volte superiore a quello spagnolo (2,9%).

Nonostante un buon inizio della sua economia nel primo trimestre, le prospettive delle società e degli analisti indicano una brusca battuta d’arresto quest’anno. Tra le maggiori economie della zona euro, Moody’s ha avvertito questa settimana che la Germania non crescerà più quest’anno e dell’1,2% nel 2024, mentre il PIL della Francia crescerà rispettivamente dello 0,4% e dello 0,7%. In Italia sarà dello 0,8% quest’anno e dello 0,4% l’anno prossimo. Nelle sue ultime previsioni economiche, la Commissione Europea stima che il Paese crescerà dell’1,2% quest’anno e dell’1,1% l’anno prossimo; Il suo disavanzo dei conti pubblici dovrebbe essere del 4,5% nel 2023 e del 3,7% nel 2024. Il 140% in uno dei due esercizi ha escluso una riduzione del debito pubblico.