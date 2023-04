Bruxelles si limita a “monitorare” lo stato di emergenza in Italia

Roma, che incolpa l’Ue per la situazione attuale, ha già chiesto finanziamenti europei a Bruxelles per far fronte all’ondata di migranti che arrivano sulle sue coste.

“La Commissione sta prendendo atto della relazione Stato di emergenza in Italia, è un concorso nazionale promosso dalla specifica e sfidante situazione che sta vivendo il Paese. Bisogna vedere i dettagli prima di valutarli”. Con questo breve comunicato, Bruxelles si ritira dal controverso provvedimento adottato dal governo guidato da Giorgia Meloni dopo che negli ultimi tre giorni sono arrivate oltre 3.000 persone sulla costa transalpina.

Annita Hipper, portavoce della Commissione europea per gli affari migratori, ha confermato in una conferenza stampa quotidiana che Roma ha già richiesto ulteriore sostegno finanziario a Bruxelles per aiutare ad affrontare l’attuale crisi migratoria. Questa volta l’esecutivo italiano ha mobilitato cinque milioni di euro.

Un amministratore di comunità è di profilo prima che si apra una nuova situazione in un paese del sud. Il leader di Fratelli d’Italia sta facendo un ulteriore passo avanti nella sua agenda per resistere e fermare l’afflusso di immigrazione clandestina. Qualche mese fa ha introdotto un codice di condotta che multa le ONG che aiutano rifugiati e migranti bloccati in mare e ferma le loro navi. Le prime incursioni della Meloni con i suoi alleati europei furono, infatti, dovute all’emigrazione. Il rifiuto di Ocean Viking di aprire i suoi porti a 230 persone in attesa nelle sue acque territoriali ha scatenato un litigio diplomatico con la Francia. Emanuele MacronChi ha accettato di condurli.

L’Italia, a differenza di altri paesi come la Spagna, sta registrando un aumento significativo dell’afflusso di migranti e rifugiati. Finora quest’anno, 31.292 persone sono arrivate nel Paese attraverso il Mar Mediterraneo centrale. Nello stesso periodo del 2022, il numero era di 7.928. Questa è la lettura del governo ultranazionalista La guerra in Ucraina sta creando uno “shock geopolitico”. Non solo ai confini orientali, ma anche a sud con la destabilizzazione del Sahel, il gruppo di mercenari russi Wagner giocherà un ruolo maggiore, e con il blocco del grano e del grano in Ucraina.

Ma la Meloni accusa anche Bruxelles ei suoi partner europei di non agire su migrazione e asilo. Dal 2015, durante la cosiddetta crisi dei rifugiati, l’UE non ha una politica migratoria. Da allora, una delle maggiori questioni in sospeso è stata l’attuazione dell’accordo sulla migrazione e l’asilo. Ma la mancanza di consenso tra gli Stati membri e le loro divergenze inconciliabili hanno ritardato questa decisione Sine morire.

La questione della migrazione crea uno dei dibattiti più emotivi, delicati e controversi tra le capitali europee. E La soluzione fino ad oggi è stata quella di resistere alla tempesta con soluzioni temporanee. volontari. Incompetente. Uno di questi è il meccanismo di ricollocazione volontaria, lanciato nel giugno dello scorso anno. Ma nei dieci mesi successivi, 19 Stati membri hanno reinsediato 884 rifugiati. Una media di quattro persone al mese. 512 di loro hanno viaggiato dai centri di accoglienza italiani verso altri paesi europei.

La chiusura dell’accordo sull’asilo sarà una delle priorità della presidenza spagnola del Consiglio, che inizierà il 1° luglio.. È uno dei documenti aperti più importanti. E il calendario è serrato: le elezioni europee del maggio 2024 cambieranno la struttura politica e la distribuzione delle istituzioni europee. Inoltre, la questione migratoria è passata dall’essere una delle questioni protagoniste dell’agenda sociale a essere dimenticata ed eclissata da una serie di crisi che non hanno messo in pausa il progetto europeo: in precedenza, la crisi sanitaria del coronavirus; Ora, la guerra in Ucraina e le sue conseguenze economiche, geopolitiche ed energetiche.