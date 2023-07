BST Devices sta portando i suoi sistemi di telecamere robotiche a IBC 2023

IBC 2023 (Amsterdam, 15 e 18 settembre) ha tanti nuovi espositori quanto lo svedese Dispositivi BSTche offrirà le proprie soluzioni di robotica per telecamere all’industria televisiva.

Tra i prodotti offerti Dispositivi BST Panoramica e inclinazione dei punti salienti dell’intestazione Camas, che raggiunge una precisione e una ripetibilità di 0,8 secondi d’arco senza gioco, consentendo movimenti diretti precisi. Il suo design radicale, con servocomando a trasmissione diretta, una parte mobile per asse e un ottimo smorzamento si traduce in un funzionamento “quasi silenzioso” e un’affidabilità “molto elevata” che ne consente l’utilizzo in ambienti molto esigenti come gli studi di stampa.

La testa del telecomando camACE può essere abbinata al braccio salire e sistema di binari a pavimento oa soffitto silenttrack, consentendo ai progettisti di utilizzare telecamere motorizzate con grande libertà di movimento. Il sistema supporta anche carichi utili fino a 45 kg, consentendo l’utilizzo di telecamere da studio complete (con obiettivo).

Il movimento della telecamera è controllato da Pannelli modulari che forniscono un accesso intuitivo alla programmazione e al funzionamento diretti. La sicurezza è insita nel sistema di controllo, che garantisce la protezione attrezzature, operatori e l’ambiente circostanteSoddisfa tutti gli standard di sicurezza ampiamente riconosciuti per i robot da studio.

Ecco come viene stimato Pietro Almqvistamministratore delegato di Dispositivi BSTPremiere a IBC 2023: “Il nostro obiettivo è continuare a spingere i confini della robotica della fotocamera. IBC è un’incredibile opportunità per mostrare la nostra piattaforma in azione, fornendo movimenti silenziosi, veloci, precisi e ripetibili, consentendo in ultima analisi agli operatori di catturare immagini straordinarie e migliorare la narrazione”.

