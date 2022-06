BTS e Liam Payne: ciò che ha detto One Direction di Bangtan ha fatto arrabbiare gli ARMY | 1D | K-pop | idolo | TDEX | | Luci

btse banda k pop, è tornato nelle notizie ma non per l’imminente uscita del suo nuovo album, ma grazie ai commenti del cantante ed ex membro dei One Direction, Liam Payne. L’ex cantante della band britannica aveva rilasciato dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare gruppi di fan di vari artisti.

Di recente, il traduttore di “Strip that Down” ha rilasciato un’intervista al podcast di Logan Paul intitolato Imppaulsive, in uno spettacolo che è stato detto, il cantante ha fatto più commenti che non hanno affatto lasciato gli ARMY felici, cosa ha detto Liam Payne? Ve lo diremo nel prossimo paragrafo.

Osservazioni di Liam Payne, EX ONE DIRECTION, ANGRY ARMY

Logan Paul ha intervistato Liam Payne, un ex membro della boyband One Direction, in cui è stato fatto più di un commento controverso su vari artisti dell’industria musicale, lasciando molti spettatori insoddisfatti. Tuttavia, il podcast chiamato IMPAULSIVE parlava del viaggio musicale di Payne e del tempo trascorso con gli One Direction; Hanno anche commentato che il successo del gruppo britannico li avrebbe mantenuti anche dopo la loro rottura come il più grande gruppo di ragazzi del mondo.

Logan Paul osserva che: “Fai parte degli One Direction, probabilmente il più grande gruppo di ragazzi di sempre e il loro successo deve ancora essere ripetuto. Non so se c’è qualcun altro oltre al K-Pop”.

ARMY Pine ha criticato per il modo in cui menziona l’industria del K-Pop e i suoi fan, poiché sembra sottovalutare i suoi sforzi e il suo lavoro. Inoltre, gli ARMY osservano di aver trovato un modo per ridurre l’influenza globale del K-pop e dei BTS.

La discussione che porta costantemente i fan a discutere se i BTS debbano essere inclusi nell’industria pop così com’è indipendentemente dalla loro lingua. Molti fan del K-pop non supportano l’esclusione del K-pop dall’industria, motivo per cui ARMY ha indicato che i BTS avrebbero già superato il successo dei One Direction, poiché il gruppo sudcoreano continua a vendere concerti e merchandising in grandi quantità. E rimane in cima al musical non solo con un album, ma con diversi album.

Dopo il commento di Logan Paul, Payne ha risposto: “Penso che alcuni gruppi K-pop abbiano riportato questo problema. Ovviamente possiamo anche contare su 5S of Summer. Anche loro hanno fatto davvero bene”

Ecco un breve estratto dall’intervista:

Quello che mi preoccupa di più di questo, merda di Liam pic.twitter.com/aWe0uH50JZ – Giulia (@lukestan101) 1 giugno 2022

Bangtan Sonyeondan continua a produrre nuovi album e tenere concerti a differenza dei One Direction, che decisero di separarsi e di intraprendere la loro carriera da solista. ARMY ha spiegato attraverso le reti che l’influenza dei BTS ha superato di gran lunga quella di One Direction.

Non solo il traduttore di “For You” ha fatto arrabbiare gli altri fan, ma anche i fan di 1D, che hanno notato che i suoi commenti non erano saggi. Tra le altre dichiarazioni, Payne aveva indicato nella suddetta intervista che il suo singolo era stato il più riuscito e il più ascoltato in trasmissione rispetto ai suoi compagni di band. Contrariamente a quanto annunciato da Payne, i manager delle reti hanno indicato che i singoli più ascoltati dai membri 1D, appartengono a Harry Styles con “Segno dei tempi”.

Anche la famiglia 5SOS, la base di fan di 5 Seconds of Summer, è uscita per annunciare sulle reti che la boyband australiana supporta K-pop e BTS, contrariamente a quanto potrebbe riferirsi Payne:

Non so perché ci sono persone arrabbiate con 5SOS per non aver cantato Dynamite dei BTS, ma sono venuto a lasciarlo qui

pic.twitter.com/jk6OXIJ3pm – marzo – (marducco) 28 marzo 2021

1D era un fenomeno e io ero il più diretto al mondo, ma come ti confronti con i BTS? incomparabile

E si, 5sos ha ancora successo, si grazie a 1D si sono fatti conoscere ma già 10 anni di carriera, tour mondiali (diversi) ed uno in progress ed il quinto album, saluti Liam Payne – Maria Jose (@majorodriguezH) 2 giugno 2022

Condividiamo alcuni tweet sull’intervista e la reazione sulle reti:

Che fine ha fatto Liam Payne? In che mondo vivi? IL RAGAZZO PIÙ GRANDE DELLA STORIA È BACKSTREET BOYS. Sfortunatamente per lui, solo una band in 20 anni è nota per aver quasi ricreato e/o raggiunto la follia che attira i BACKSTREET BOYS, e cioè i BTS. – bbbyyy199 (@bbyyy199) 1 giugno 2022

Come fan di 1D oggi, prendo Liam Payne da seppellire, senza pietà, ma delusione, come pensi che i BTS non siano contendenti per la loro nazionalità, sono più concentrati, sono più professionali di te nella tua vita, abbi pietà della tua sporca idea – Mandarino🧡 (@MangMang1306) 1 giugno 2022