BTS: J-Hope si apre agli ARMY sulla sua vacanza | Jung Hoseok | Hubei | BTS | Il mondo della speranza | Gruppo musicale | idolo | TDEX | Luci

bambini BTS Ho trovato un nuovo canale di comunicazione con cui parlare esercito E il mondo. Suga, RM, Jimin, Jin, Jungkook, VY J-Hope Tuttavia, sono in vacanza; In contrasto con le pause degli artisti, i BTS si sono avvicinati agli ARMY aprendo una finestra sulla loro vita quotidiana attraverso la piattaforma Instagram.

Ogni membro ha trovato il modo più comodo per mostrarsi per quello che è. Di conseguenza, abbiamo immagini MRI sulle visite a vari musei, gallerie d’arte e altro ancora. AV e Jungkook si godono la musica e il loro tempo libero. Nel caso in cui J-Hope mostri le foto dei suoi giorni liberi.

Hopi, come viene anche chiamato un rapper, ha tenuto un discorso emozionante ad ARMY in cui ha parlato del suo recente viaggio e ha mostrato un lato premuroso e premuroso di se stesso che gli ARMY amano e supportano più che mai.

Qual era il messaggio di J-Hope?

Il rapper e ballerino ha condiviso un’altra foto del suo recente viaggio dopo essere tornato in Corea sul suo account Instagram personale, questo post, come il precedente, ha uno stile totalmente retrò e vintage. Nel post, il cantante di “Daydream” si occupava degli Armies e ha menzionato quanto fosse speciale il loro viaggio.

Qui condividiamo il post e la traduzione del messaggio emotivo di J-Hope:

J-Hope

“Questo è stato il nostro primo viaggio in famiglia ed è stato molto speciale e significativo. Il tempo era un po’ agitato e non tutto è andato bene, ma rivedere le foto mi fa capire quanto sarà speciale il ricordo. Durante il nostro viaggio ho sentito che stavamo andando per aprire i nostri Instagram, quindi ho provato a fare più foto del solito perchè volevo davvero condividerle con voi. Cercherò di condividere una parte della mia quotidianità su Instagram, e metterò alcune mie sensazioni, magari imbarazzanti , ma ancora i miei sentimenti.

Spero ti piaccia 🙂

BENVENUTO NEL MIO MONDO DELLA SPERANZA”

Dopo questo messaggio, l’idolo è diventato una tendenza. ARMY è diventato molto sensibile al breve discorso dell’artista, che mostra i suoi sentimenti ed è rispettoso dei suoi seguaci. Inoltre, J-Hope ha mostrato grande padronanza e progressi nell’apprendimento della lingua inglese, che ha studiato molto negli ultimi anni.

Nel post potete vedere i grandi progressi del rapper sudcoreano. ARMY era sorpreso e orgoglioso di J-Hope, che si incoraggiava non solo a esprimersi in coreano ma anche in inglese.