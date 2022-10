BTS Jin annuncia il suo nuovo progetto solista | Musica

Concerto esclusivo dei BTS questo fine settimana a Busan In occasione dei lavori di nomination della città coreana per ospitare l’Expo mondiale del 2030, ha lasciato non solo un record di presenze online ma anche una grande notizia per i seguaci del gruppo K-pop. Perché Jen ha annunciato nel bel mezzo dello spettacolo che il suo nuovo progetto solista è dietro l’angolo.

“Ho qualcosa da dirti. Diventerò Il secondo membro dei BTS dopo J-HOPE a pubblicare il mio album. Non è davvero un grande album o qualcosa del genere. È solo una canzone. Sei stato in grado di lavorare con qualcuno che hai sempre sognato, quindi pubblicheremo una canzone. Ultimamente ho anche registrato diverse cose e ci sono molte cose da girare, quindi spero che presto ti divertirai al massimo”, ha confermato il musicista.

Non sarebbe la prima volta che Jin pubblica singoli da quando negli ultimi anni abbiamo potuto goderci alcune delle sue esibizioni musicali come Stasera l’abisso, il tuo o il super tonno.

E questa non sarà l’unica notizia che i membri dei BTS potranno confermare entro la fine del 2022 da allora Il capo Poche settimane fa ha confermato che la sua mostra personale era completa quasi al 90%. Tutto questo nel bel mezzo di una pausa musicale che il gruppo K-pop ha confermato dopo diversi anni con un’agenda ricca di impegni.

Più di 50 milioni di persone hanno seguito lo spettacolo dei BTS a Busan, sulla piattaforma Weverse, a cui hanno partecipato più di 55.000 spettatori. Jungkook, V, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin Hanno cantato e ballato 20 delle loro canzoni più famose al Masters Stadium di Busan, a sostegno di questa città sudcoreana.

Lì, circondati dai loro fan che li hanno portati al top, hanno confermato che, nonostante i loro membri stiano già lavorando ai loro progetti solisti, i BTS sono ancora da un po’: “Anche se è molto triste che il concerto sia già finito, è non com’era… Abbiamo solo oggi. Correremo per 30 anni… e ci esibiremo anche quando avremo 70 anni”, ha spiegato Jimin.