BTS: Jungkook dei BTS compie 24 anni ed è celebrato in tutto il mondo

NSIl 1 settembre sarà sempre un giorno speciale per gli ARMY e questo è il membro più giovane dei BTS, Jeon Jong Kook, vicepresidente. El ‘maknae’ di Bangtan Sonyeondan Tendr 24 Anni di questo martedì (mercoledì in Corea del Sud) e, naturalmente, non tutti i suoi fan e fan del mondo sono stati lasciati alle spalle dimostrazioni di affetto verso il suo “idolo”. La Colombia non farà eccezione.

Jungkook è il membro più corrotto di BTS, in particolare per essere il più giovane nel K-Pop. Quindi è anche un membro È molto amato dai suoi seguaci, anche se i sette ricevono lo stesso amore dagli ARMY. Ma in questa occasione, i fan dell’artista bosenano di tutto il pianeta hanno già iniziato a essere abbagliati dai meravigliosi doni dell'”idolo” che festeggia il suo compleanno.

lingua indonesiana, Molti ARMY hanno adottato 4000 tartarughe marine Gli altri sono stati rilasciati nell’oceano. Altri seguaci, terra lunare! Ogni giorno è il suo compleanno. Ora Jungkook possiede una parte della luna, più precisamente per l’area di un satellite le cui coordinate selenografiche sono 18,72 N e 5,02 E.

Questi sono solo alcuni esempi di tutto l’affetto e di ciò che è disposto La performance degli ARMY di “Maknae” dei BTS. Il 1° settembre, sono previste anche migliaia di attività commemorative a beneficio della comunità per conto di Jeon Jung-kook.

In Colombia, ha una base di fan dei BTS Sono previste varie attività Con gli schermi e le proiezioni di Jungkook. Proprio come hanno fatto con i compleanni di SUGA e J-Hope.

Qualcosa di simile accadrà in altri paesi dell’America Latina. Ad esempio in Messico e Cile, ha istituito “Kookiemonsterbus”; Un autobus con foto e congratulazioni a Jungkook e anche al leader RM, che si trasforma dopo una settimana.