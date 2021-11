BTS mostra la sua forza agli American Music Awards 2021: ha vinto l’artista dell’anno | Stati Uniti | USA | celebrità | nndc | Luci

banda sudcoreana BTS Gli American Music Awards di domenica hanno portato a casa vittorie nelle tre categorie in cui hanno gareggiato, tra cui Most Important Night, che premia Artist of the Year.

I sudcoreani sono stati i principali protagonisti della cerimonia, che si è tenuta al Microsoft Theatre di Los Angeles (USA), e hanno vinto anche Miglior Band e Miglior Canzone Pop per “Butter”, hanno dato due spettacoli, uno con gli inglesi che suonavano Cattivo.

“Questo è un miracolo. Seriamente, non lo daremo mai per scontato”, ha detto RM, che è un membro dei BTS, un gruppo originario della Corea del Sud che ha un impressionante fan club in tutto il mondo, noto come Army.

Gli American Music Awards (abbreviati in AMA) sono un precursore dei prestigiosi Grammy, anche se la differenza è determinata da un popolare sondaggio diretto ai consumatori di musica, piuttosto che essere votato da esperti del settore.

Tra i premi insigniti spiccano anche le americane Doja Cat e Megan Thee Stallion, che hanno vinto tre premi ciascuno, tra cui rispettivamente Best R&B Artist e Best Rapper.

Nel frattempo, Taylor Swift ha vinto come miglior cantante pop per la settima volta nella sua carriera e il suo album “Evermore” è stato nominato miglior album pop. Swift è l’artista con il maggior numero di AMA nella storia, con un totale di 34 vittorie.

La favorita della serata, Olivia Rodrigo, ha finalmente portato a casa solo uno dei sette premi a cui aspirava, ed è la nuova artista dell’anno.

BAD BUNNY SUCCESSO NELLA CLASSE LATINA

Nelle categorie latine, Porto Rico supera Bad Bunny con due premi, Best Latin Male Artist e Best Latin Album per “El Último Tour Del Mundo”, a soli tre giorni dalla vittoria di questo album nella sezione urbana dei Latin Grammy.

Becky G ha vinto come miglior artista latino femminile e “Telepathy” di Callie O’Shea è stata nominata canzone latina preferita. Banda MS di Sergio Lizaraga ha concluso il capitolo latino con il premio Best Ensemble.

Come novità, AMAS quest’anno ha aperto una categoria che ha dato la canzone più popolare sui social network come TikTok che era per “Body” Thee Stallion di Megan. L’italiano Måneskin, il recente vincitore dell’Eurovision Song Contest, si è esibito al concerto del rapper Cardi B.

