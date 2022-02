BTS, permesso di ballare sul palco a Seoul: date, orari, trasmissioni online, vendita di biglietti e altro | Trasmissione in diretta sul palco | TDEX | | Luci

bts È vicino all’annuncio della data di ritorno, mentre esercito Aspettando il ritorno dei loro idoli. Bangtan continua a lanciare nuovi prodotti e confermare progetti futuri.

Questo è un caso di permesso per ballare sul palco a Seoul, BigHit ha confermato tramite Weverse tre date di concerti a Seoul, Corea del Sud; Seguendo la stessa dinamica degli spettacoli di Permission to Dance sul palco di Los Angeles.

I BTS torneranno sul palco dopo due anni di interruzione dell’attività e delle esibizioni nel loro paese d’origine a causa dell’attuale contesto COVID-19. La particolarità di questo PTD sul palco di Seoul è che non solo sarà trasmesso come il precedente, ma sarà anche disponibile a livello globale per l’acquisto di biglietti per l’esperienza dal vivo nei cinema.



In onda nei cinema di tutto il mondo solo il 12 marzo!

Non abbiamo bisogno del permesso

Globale: 23 febbraio 00:00 (KST) ~

Asia: 24 febbraio, 10:00 (KST) ~

Scopri tutti i dettagli del permesso di ballare sul palco di Seoul: date confermate, orari di visione dell’evento o della trasmissione online, vendita dei biglietti nei teatri e molto altro.

L’annuncio ufficiale del PTD sul palco di Seoul:

BigHit Music ARMY ha informato tramite Weverse delle imminenti esibizioni dei BTS e ha anche aggiunto l’accesso alle trasmissioni online delle date designate per il concerto.

L’agenzia ha anche riferito che ci sarà una radio speciale nei teatri per la data del concerto centrale. La dichiarazione affermava:

Ehi, siamo una grande musica. Permesso di ballare sul palco di Seoul, uno spettacolo in cui BTS e ARMY possono ballare insieme, di persona e attraverso trasmissioni in diretta in tutto il mondo.

Unisciti a BTS e ARMY per diventare di nuovo una cosa sola con la musica e la danza! Perché non abbiamo bisogno del permesso per ballare”.

BTS, permesso di ballare sul palco a Seoul: dichiarazione ufficiale BIgHit

Dopo l’annuncio ufficiale del prossimo concerto di Bangtan, J-Hope ha pubblicato su Instagram le sue storie sull’evento, che ha entusiasmato gli ARMY:

Dopo l'annuncio ufficiale del prossimo concerto di Bangtan, J-Hope ha pubblicato su Instagram le sue storie sull'evento, che ha entusiasmato gli ARMY:

BTS: Confermate le date per il PTD sul palco di Seoul

Secondo il comunicato diffuso da BigHit, le date confermate per il concerto di Seoul saranno Il 10, 12 e 13 marzo 2022. Il permesso di ballare sul palco si terrà a Seoul allo Stadio Olimpico di Seoul.

Le date e la spedizione saranno così suddivise: Il 10 e 13 marzo PTD andrà in scena a Seoul faccia a faccia e con una trasmissione online – Come PTD sul palco a Los Angeles – Potrai acquistare i biglietti al Weverse Store.

Il 12 marzo, giornata centrale del PTD sul palco di Seoul, oltre al concerto in presenza, ci sarà la trasmissione simultanea nei teatri e le funzioni di replay saranno abilitate nel pomeriggio.

Vendita di biglietti per il cinema per PTD sul palco a Seoul:

tempo reale, Non ci sono altre informazioni rispetto alle tabelle di lavoro per paese che puoi trovare nel paragrafo successivo. Non c’è conferma di prevendita biglietti o conferma di una catena di cinema come intermediario ufficiale.

Vendita dei biglietti per la trasmissione online di PTD sul palco di Seoul:

I biglietti saranno disponibili sul negozio weverse, che è un’app gemella della piattaforma di comunicazione ufficiale di BTS (weverse). Bangtan Official Store è completamente sicuro e disponibile su Android e iOS.

BTS: Fissa un appuntamento per vedere PTD sul palco a Seoul

Il permesso di ballare sul palco a Seoul il 10 marzo inizierà con il loro primo spettacolo alle 19:00. KST.

Lo spettacolo PTD andrà in scena fino al 13 marzo, con il secondo e il terzo spettacolo a partire dalle 18:00. KST. Condividiamo i diversi orari per il 10 marzo a seconda del tuo paese di residenza:

Messico, El Salvador e Guatemala: 4 del mattino.

4 del mattino. Perù, Colombia ed Ecuador: 5 del mattino

5 del mattino Venezuela e Bolivia: 6 pag.

6 pag. Cile, Argentina e Brasile: 7:00

7:00 Spagna: 11 di mattina.

Il secondo e il terzo spettacolo in programma il 12 e 13 marzo hanno i seguenti orari:

Messico, El Salvador e Guatemala: 3:00 di mattina.

3:00 di mattina. Perù, Colombia ed Ecuador: 4 del mattino.

4 del mattino. Venezuela e Bolivia: 5 del mattino

5 del mattino Cile, Argentina e Brasile: 6 pag.

6 pag. Spagna: 10:00

Per quanto riguarda i palinsesti, tieni presente che in Sud America andrà in onda la mattina a causa della differenza di orario. Si segnala che ci sarà una ripetizione della funzione nel programma pomeridiano.

Successivamente, condividiamo i paesi e i programmi per il casting nei cinema:

PTD SUL PALCO A SEOUL, Sud America: scopri i palinsesti delle trasmissioni per i cinema.

PTD SUL PALCO A SEOUL, Europa e Oceania: scopri i programmi di trasmissione dei teatri.

Aggiornamento dei BTS prima del grande concerto PTD sul palco di Seoul

Finora, cinque dei sette membri dei BTS hanno contratto il COVID-19 ad eccezione di Jungkook e Suga. Jimin è stato dimesso dall’ospedale e si sta ancora riprendendo dal suo ultimo intervento chirurgico per appendicite. A sua volta, a Taehyung (V) è stato diagnosticato il COVID-19 il 15 febbraio.

L’interprete di Winter Bear è in isolamento e si sta riprendendo da casa come indicato dal personale medico e dalle autorità sanitarie. Come riporta BigHit, non ha sintomi gravi, solo una leggera febbre e mal di gola.

I ragazzi dei BTS avrebbero dovuto iniziare le prove in preparazione per il PTD allo spettacolo teatrale a Seoul; Nelle circostanze attuali, le date iniziali sono state riprogrammate fino a una pronta e completa guarigione di V.

Dall’altro lato, Le voci tra i fan degli ARMY indicano che i BTS rilasceranno presto una nuova canzone, che potrebbe essere un’anteprima del nuovo album su cui stanno lavorando.

Altre considerazioni che dovresti prendere in considerazione per un PTD sul palco a Seoul e trasmesso:

PTD sul palco – Seoul: diretta Tutti gli orari di visione dal vivo annunciati saranno 15

Pochi minuti prima che il concerto sia programmato in diverse aree e teatri per una visione dal vivo senza intoppi

competenza. + pic.twitter.com/FJEav4hbRs – ‘-‘ Sokook 🌈 (@jungkook7bts7) 16 febbraio 2022

Video promozionale per il permesso di ballare sul palco a Seoul

Condividiamo il video promozionale di PTD a Seoul: