BTS: Quando e dove guardare il programma radiofonico di Bangtan | Apple Musica | prova | Passato e presente della radio | Passato e presente della radio | K-pop | idolo | TDEX | | Luci

btsgruppo di ragazzi k popsi sta avvicinando all’uscita della loro compilation “Proof”, la cui uscita è prevista per il 10 giugno 2022. Il ritorno dei Bangtan ha rivelato non solo le tracce, i video e le foto concettuali dei famosi idol, ma anche il loro prossimo promo, che parla di un programma radiofonico in cui parlano e celebrano il loro sviluppo nell’industria musicale.

In questo spettacolo, i BTS ci parleranno del processo di assemblaggio del loro album e un po’ di ogni fase che il gruppo ha attraversato. Allo stesso modo, ci forniranno i dettagli della guida e dei successi inclusi in questa compilation, nonché la lunga strada che hanno percorso per raggiungere la fama globale che ora hanno.

“Not Coming Yet” è la canzone annunciata dal nuovo album di cui avremo anche notizie, e questa prossima canzone dovrebbe essere un successo. Lo spettacolo contiene un documentario e un memoriale degli sforzi e del lavoro dei BTS durante i loro 9 anni di carriera, ma Dove puoi impostare la larghezza? Quando e quando sarà disponibile?

Successivamente, ti diciamo tutti i dettagli:

Quando e dove guardare il programma radiofonico dei BTS

I membri dei BTS parleranno dei loro inizi, carriera, difficoltà e difficile percorso verso la fama, dove puoi guardare lo spettacolo? Il programma radiofonico sarà composto da tre episodi che saranno promozionali per l’album Proof, ognuno di questi episodi sarà pubblicato settimanalmente a partire dal 28 maggio e terminerà il 10 giugno con la prima dell’album. Il programma si chiamerà Radio Past and Present e sarà trasmesso su Apple Music.

Se sei in Perù, l’episodio 1 sarà disponibile a partire da sabato 28 maggio alle 8:00. In questo capitolo, i BTS ci parleranno della nascita del gruppo, dei loro sogni e delle loro ispirazioni quando tutto ebbe inizio. Come dettagliato nei media, la struttura degli episodi sarà il primo episodio dell’inizio, il secondo episodio che racconterà le canzoni e la compilation preferite degli ARMY nel nuovo album e infine il suo percorso verso la fama mondiale.

📍 Incorpora il tweet Lancio di un nuovo spettacolo tramite Apple Music intitolato “BTS Radio: Past and Present”; Lo spettacolo includerà tre episodi che saranno trasmessi settimanalmente a partire dal 28 maggio. Attraverso questo spettacolo, i ragazzi sono tenuti a raccontare + ai loro ascoltatori pic.twitter.com/d6HmmkyDgB – 𝗩 ️ (@ValuJim433) 27 maggio 2022

Lo scopo è che la boyband racconti le proprie storie dello sforzo e di come sia stato possibile per loro raggiungere la vetta dell’industria musicale globale. Se vi siete persi il primo episodio, qui lo lasciamo a voi Playlist riprodotta Nella presentazione dell’esercito.