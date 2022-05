BTS: Scopri quali canzoni ha scelto J-Hope per la prova | Prova di ispirazione | La prova di J-Hope | bangtan | K-pop | idolo | TDEX | | Luci

btsDivisione della Corea del Sud k pop, continua a rivelare maggiori informazioni su Proof, il loro nuovo album che uscirà il 10 giugno 2022. Questa data è la stessa data che segnerà il ritorno della boyband dopo la rottura annunciata. Con l’avvicinarsi della data di uscita di Proof, i giovani idoli hanno sorpreso gli ARMY con nuovi contenuti.

Nei giorni scorsi i BTS hanno condiviso la raccolta di canzoni che ogni membro ha scelto di inserire nella compilation. Ognuno di loro ha scelto dei brani che fanno parte delle tre playlist che a loro volta compongono l’album.

Prova di ispirazione è la cosiddetta serie di video e materiali che svelano le ragioni, il significato e tutto ciò che sta dietro la selezione di queste melodie scelte da ciascun membro dei BTS. Essendo J-Hope, il nuovo protagonista di questo articolo, in cui ci racconta quali titoli ha scelto tra gli altri dettagli.

Quali canzoni ha scelto J-Hope per la prova?

Questa volta, J-Hope ha scelto Lei e Outro: Ego. L’interpretazione che il rapper dà alla prima canzone riguarda ciò che siamo o vogliamo essere per qualcun altro, in questo sta il suo peso e l’importanza per lui. D’altra parte, Outro: Ego è stato il secondo prescelto; Questa canzone racconta i diversi aspetti che una persona può avere senza perdere la propria essenza.

Entrambe le canzoni hanno un background profondo ed emotivo, che ci parla del tipo di artista J-Hope e delle sue preferenze nel tradurre tutto nella sua musica. Quindi vi lasciamo una clip dei detti del rapper e ballerino BTS: