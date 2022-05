BTS: V e Jungkook possono collaborare alla musica per un nuovo progetto | bangtan | Taekuk | Brian Lee | Justin Bieber | Post Malone | K-pop | idolo | TDEX | | Luci

btsIl gruppo sudcoreano di maggior successo nell’industria musicale k popViene fornito con buone notizie. Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni su una possibile collaborazione musicale tra V e Jungkook, entrambi membri dei Bangtan. esercito Non ha perso l’occasione di speculare su un progetto futuro; In questa occasione sembra che il proseguimento di queste voci abbia un senso. Nel prossimo paragrafo spiegheremo il perché.

Jeon Jungkook e Kim Taehyung (V) avrebbero potuto avere un nuovo progetto nelle loro mani, ed è successo tutto quando gli ARMY hanno iniziato a diffondere i loro dubbi sui social media. Cosa indicavano le voci? È iniziato grazie al fatto che gli ARMY si sono resi conto che il compositore americano Brian Lee con l’utente @bleemusic14 ha iniziato a seguire l’account ufficiale dei BTS su Instagram così come i profili personali di V (thv) e Jungkook (@jungkook.97).

Il famoso compositore Brian Lee ha iniziato a seguire l’account ufficiale di V, Jungkook e BTS | Via: Instagram

Dopo questa azione sul social network, ARMY ha iniziato a sospettare che non si trattasse di un’attività da solista. Kim Taehyung, meglio conosciuto come V, ha avuto modo di incontrare il compositore Brian Lee a Las Vegas, durante la sua permanenza al PTD in spettacoli teatrali. Affermiamo che il motivo di questo incontro è sconosciuto o se si tratta di un incontro di natura casuale. I militari sospettavano che potesse trattarsi di un incontro di lavoro.

Sul profilo di Lee possiamo vedere la foto scattata da V:

Brian Lee ha lavorato con artisti internazionali come Justin Bieber, Post Malone e Cardi B, tra le altre personalità famose. Come ARMY sa, i primi artisti sono molto familiari ai BTS, che hanno cantato canzoni di Bieber e Post Malone in più occasioni. Pertanto, non sarebbe sorprendente se volessero lavorare con l’autore dietro questi artisti.