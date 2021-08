Buda.com cileno aggiunge monete stabili al mercato dei bitcoin e delle criptovalute

Questo articolo contiene link di riferimento. saperne di più.

Il scambio Bitcoin cileno (BTC) e altre criptovalute, Buda.com, file quotato moneta stabile USD Coin (USDC) al tuo catalogo di asset digitali. Da ieri, 24 agosto, gli operatori locali, così come gli operatori di Argentina, Colombia e Perù, possono già scambiare stablecoin sul loro exchange.

L’origine della criptovaluta, che è ancorata 1:1 al dollaro USA ed è Realizzato da Coinbase e Circle, è il primo del suo genere in Buda.com. Questa opzione rappresenta un’alternativa a queste mercanti Protezione contro potenziali incantesimi di volatilità. Oltre a USDC, l’exchange offre anche supporto per BTC, ethers (ETH), Bitcoin cash (BCH) e Litecoin (LTC).

Crediti USDC in formato Buda.com Non hanno alcun costo. Cioè, qualsiasi commerciante può inviare denaro senza pagare una commissione. In caso di prelievo, gli utenti devono soddisfare una commissione di $ 5 al momento del regolamento, secondo menzionato Lo scambio è sul loro sito web. Il costo si applica ai quattro paesi sudamericani in cui l’azienda mantiene le sue operazioni.

Queste sono le commissioni che gli utenti cileni devono pagare in caso di prelievo di fondi dallo scambio. Gli abbonamenti sono esenti. Fonte: Buda.com

Per quanto riguarda i tassi di trading all’interno della piattaforma, si differenziano in base al tipo di ordine e al volume degli scambi. Per le vendite e gli acquisti a pronti, la commissione è dell’1,2%. Nel caso di cambi anticipati, i tassi sono variabili e vanno dallo 0,2% allo 0,8%.

Scegli una stablecoin supportata

Al momento del lancio degli scambi con USDC, Guillermo Torrealba, CEO di Buda.com, Spiega che l’azienda Fai questo passo a causa dell’analisi che hanno fatto su moneta stabile. Una delle principali preoccupazioni dell’azienda è stata l’adozione di una valuta stabile e sufficientemente supportata.

“Dopo mesi di approfondite analisi di mercato, abbiamo deciso di implementare moneta stabile USDC, la valuta creata da Circle e Coinbase. “Queste due società sono regolamentate negli Stati Uniti e soddisfano tutti i requisiti di verificabilità, liquidità e, soprattutto, di proiezione”, ha spiegato il dirigente in un comunicato stampa.

Il moneta stabile scelto da Buda.com È un token ERC-20 che viene eseguito su un file Ethereum rosso. Al momento della pubblicazione di questo articolo, l’USDC era L’ottava criptovaluta più importante sul mercato, attraverso la capitalizzazione di mercato. secondo Numeri Da CoinGecko, USDC offre un totale di 27 miliardi di dollari.

Codificando il dollaro con USDC, è mercanti a partire dal Buda.com Possono funzionare in diversi modi, ad esempio: inviando bonifici, scambiando le proprie valute digitali con denaro nella valuta locale di Cile, Argentina, Colombia o Perù, effettuando investimenti e proteggendosi da una possibile flessione del mercato.

CryptoNews ha recentemente riferito che Buda.com Stava implementando un nuovo sistema per l’invio e la ricezione delle rimesse. La soluzione è scommettere l’azienda su transazioni più veloci attraverso fulmine rosso di bitcoin.