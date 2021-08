Buffett usa i coupon e Musk vive in un appartamento con una camera da letto

Quando si immagina un miliardario, la prima cosa che viene in mente è qualcuno che vive nel lusso eccessivo e in una quantità inimmaginabile di beni, come splendide ville con file di macchine parcheggiate in garage o armadi pieni di vestiti e gioielli.

Ma negli ultimi anni hanno iniziato a comparire milionari che risparmiano tutto e non mostrano la loro ricchezza in eccesso.

Il caso più noto è quello di Warren Buffett, uno dei cinque uomini più ricchi del mondo. Il documentario How To Be Warren Buffett ha mostrato lo stile di vita “semplice ed economico” del magnate finanziario.

Da una casa che ha comprato oltre 60 anni fa al brunch di McDonald’s per meno di $ 2, sembra che il suo stile di vita non sia il tipico stile di vita milionario.

Ma sembra che questo stile si stia ripetendo in molti miliardari – specialmente con quelli che lavorano nel mercato della tecnologia negli Stati Uniti – con la fornitura di molti gioielli e automobili di lusso e alcuni addirittura smettono di vivere in grandi ville per mostrare uno stile di vita. più semplice.”

Effetto Silicon Valley

Il luogo principale in cui questi nuovi milionari salvano senza dubbio è nella Silicon Valley, dove Bill Gates – fondatore di Microsoft – e Steve Jobs – fondatore di Apple hanno aperto la strada allo stile di essere semplici davanti alle telecamere, indossando poco per mettersi in mostra e senza gioielli quando si tratta di essere nei media.

Sembra che questo primo gruppo di milionari si preoccupasse solo della loro immagine pubblica, perché nella vita privata avevano i lussi e gli eccessi di chiunque avesse il loro potere d’acquisto. Il caso di Gates è il più sorprendente, perché il miliardario non spende in vestiti ma per una magnifica villa situata a Medina, nello stato di Washington, e il suo valore è stimato in circa 130 milioni di dollari.