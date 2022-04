La notizia è ancora buona per i fan di Xbox, come Bugsnax e altri due giochi sono ora disponibili su Xbox Game Pass. Bugsnax, che era un’esclusiva di PS5 al momento del lancio, è senza dubbio un’opzione interessante. È disponibile anche Unsouled, oltre alla beta aperta di Turbo Golf Racing disponibile tramite il servizio. Oggi è stato un grande giorno per gli abbonati, con l’arrivo anche di NBA 2K22.

Ora cosa troverai? 3 nuovi giochi su Xbox Game PassSarai sicuramente interessato a conoscerli. Sviluppato e pubblicato da Young Horses, Bugsnax è un gioco di avventura che ha debuttato il 12 novembre. Al momento della sua uscita, il gioco aveva un punteggio Metacritic compreso tra 72 e 79, a seconda della piattaforma.

3 giochi sono ora disponibili su Xbox Game Pass

Oltre a Bugsnax, ci sono altri due giochi su Xbox Game Pass. In Unsouled, interpreti Maras, un principe di un impero crollato che è caduto nei non morti. Con la capacità di assorbire gli spiriti dei morti e sviluppare il suo potere, il principe Maras intraprende un viaggio per scoprire la verità dietro il crollo del suo regno. Secondo gli sviluppatori, Inquietante senza anima e pieno di orde di creature pericolose.

L’ultima novità di Xbox Game Pass è la demo Turbo Golf Racing, che è stata rivelata il mese scorso durante il Future Games Show. Questo è un veicolo in stile Rocket League Che si basa sul golf, non sul calcio, la buona notizia è che potremo provarlo molto presto. La beta sarà disponibile dal 28 aprile al 2 maggio. Devi avere l’app Xbox Insider Hub installata per accedervi. Ecco l’elenco dei giochi disponibili da oggi: