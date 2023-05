Bullrich ha approvato Espert in Together for Change: Benvenuti nello spazio

Il candidato presidenziale si è unito all’appoggio di Horacio Rodríguez Larreta, della leader dell’Unione Civica Radicale e dell’Alleanza Civica Elisa Carrillo.



Presidente PRO e candidato alla presidenza, Patricia BullrichUnisci supportato José Luis Esperto A insieme per il cambiamentoIdee più liberali a cui aderire insieme per il cambiamento Prego. Quindi benvenuto Esprit nello spazio”.

Nel bel mezzo delle trattative che legano la deputata di Avanza Libertad alla principale coalizione di opposizione, l’ex ministro della sicurezza ha mostrato il suo sostegno e si è unita nel sostenere Horacio Rodríguez LaritaIL Unione Civica Radicale e il Alleanza CivileVolevamo avvicinarlo nel 2021 e in quel momento c’era un problema di disorganizzazione nel club. boicottare. Idee più liberali a cui aderire insieme per il cambiamento Prego. COSÌ Benvenuti nello spazio“.

José Luis Esperto José Luis Espert, Rep. Avanza Libertad non disponibile Tuttavia, differenziare lo stato del deputato Avanzare la libertà con quel candidato Javier Millyche lo ha confermato “Insieme per il cambiamento va per la sua strada e Millie va per la sua strada”.

durante una visita a Firenze VarellaRodríguez Larreta si era precedentemente espresso in merito alla richiesta dell'economista di entrare a far parte del JxC: "Ho la visione che dobbiamo aggiungere al superamento del Kirchnerismo". Il leader dei Juntos ha detto di rispettare molto Espert, di essere "un grande economista", e ha osservato che Vice e Leader Avanzare la libertà Era già molto vicino allo spazio politico nelle precedenti elezioni e lo ha accompagnato nella Capitale anche in altre elezioni.