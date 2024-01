Il Bournemouth fallì in casa contro il Liverpool e finì per perdere 0-4 Al Vitality Stadium, in una partita nell'ambito del 21° turno della Premier League inglese.

Las Cerritas aveva il colombiano Luis Sinistera nella formazione titolare Che ha fatto una buona prestazione ed è stato inspiegabilmente sostituito nei primi minuti del secondo tempo.

Il 24enne attaccante è stato molto attivo nel primo tempo, accompagnando tutte le azioni offensive Sulla fascia sinistra ed è pericoloso quando prende palla.

Sinisterra ha esagerato in diverse occasioni e vince quasi sempre contro i difensori del Liverpooled è stato in grado di comunicare con i suoi compagni di squadra e creare diverse azioni che sarebbero terminate con il gol.

Il giocatore del caffè ha dato anche molti contributi alla parte difensiva del suo clubassist con la boa e ritirati per formare una doppia linea da 4 per evitare gli attacchi dell'avversario sulla corsia di sinistra.

Mentre era in campo, non ha permesso che si creassero giochi pericolosi sulla fascia Ha fatto un buon lavoro nel rallentare qualsiasi azione offensiva del Liverpool e ha causato ben poco in questo aspetto.

Per la seconda voltao È rimasto in contatto, facendo quello che gli chiedeva il suo allenatore e nel goal della squadra rossa non si è impegnato, però, fÈ stato sostituito al 55 'da Scott.