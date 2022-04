Burma Academy torna in Italia dopo due anni di assenza dalla peste di Panama

In TV Max 04/08/2022 – 9:06



Burma Academy Panama, che non gioca in Italia da due anni a causa di un’epidemia, torna a giocare a calcio nel Paese.

Il gruppo atterrerà ad Amsterdam venerdì 8 aprile alle 18:30 tramite KLM Airlines. Partiranno poi per l’aeroporto di Milano alle 15:30 (8:30 da Panama) sul volo in arrivo.

Per 15 anni. Il progetto ha portato più di 500 bambini in Europa. Di questi, 60 hanno preso parte alle presenze ufficiali con squadre italiane e due hanno potuto firmare: Alan Hernández (2010) e Luis angel Carrasco (2017), Attualmente gioca nella squadra di Serie T.

Le 21 squadre giovanili e senior che hanno caratterizzato Harold Cummings, Kevin Melker e Juan Carlos Loisa hanno affrontato il progetto.

In questi anni di partecipazione in Europa, la squadra panamense ha vinto nove campionati. È l’unica filiale del Burma Club fuori dall’Italia e il programma latinoamericano con la più alta partecipazione a competizioni in Italia.

Per rendere possibile il sogno di questi ragazzi che erano stati rinchiusi nelle case per due anni a causa di un’epidemia, hanno ricevuto il patrocinio della National Trust Lottery per mano del suo Direttore Gloriela Del Río Remice e del governo nazionale. Questo viaggio in Europa è stato reso possibile dal Presidente Laurentino Cortizo, attraverso il Comitato Sociale del Ministero della Presidenza.