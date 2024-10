Busbia batte un record incredibile in “Super Mario 64” ad occhi chiusi

livelli Super Mario 64 Coinvolgono veramente tutti i sensi disponibili e non possiamo immaginare la possibilità di sopraffarli ciecamente, anche in un breve segmento di avventura. giocatore conosciuto comeBubsia“Ha compiuto un’impresa inaspettata: ha battuto un nuovo record Termina la consegna in meno di 20 minuti, bendato!

Giocatore completo Super Mario 64 Con gli occhi chiusi

Bubzeia lo è comquello nel mondo giocatore Sono loro che si distinguono per la velocità pura. L’obiettivo a cui aspirano questi tipi di giocatori è Completa livelli e titoli nel più breve tempo possibileCorrere verso l’obiettivo senza entrare nei dettagli. Parti con protagonista Mario Bros. Perfetto per loro, che non smettono di raccogliere monete o di uccidere nemici, ma avanzano come un fulmine fino alla fase finale di ogni livello.

Non solo il giocatore che ci chiama qui com Abile, ma aggiunge grandi difficoltà. Come vediamo nel video che apre questa recensione, Gioca con gli occhi coperti: Usate quelle mascherine che solitamente vengono fornite sui voli e che molte persone usano mentre dormono.

Il giocatore appare in riconoscimento del Guinness dei primati. (Foto: Instagram/Pubbia)

Qual è il curriculum di Bubzia? completare Super Mario 64 A 19 minuti e 43 secondi, con gli occhi molto chiusi. A lui apparteneva anche il precedente record in questa categoria, 22 minuti e 23 secondi.

“Dopo 10 mesi di duro lavoro e 118 giorni di allenamento per trasmissioni, gare e altro ancora, L’obiettivo più ambizioso in Super Mario 64 Alla fine è stato raggiunto l’obiettivo bendato“, ha celebrato l’esperto giocatore. “Sono molto felice di aver superato tutte le difficoltà che questa sfida mi ha imposto. Ha aggiunto: “È stato molto divertente, c’erano molti nuovi spettatori per le gare di resistenza con gli occhi bendati in generale, e molti sono rimasti con me completando questa sfida ogni giorno nell’ultimo anno”.

“Uno dei momenti più importanti com“

Lui com Nemmeno lui è soddisfatto. In questo senso lo ha detto Il voto “può ancora essere migliorato” e che forse in futuro tenterà un nuovo record. “Per quanto possa sembrare un cliché, la parte di gran lunga più importante per battere questa pietra miliare e il record mondiale è la comunità straordinaria e gentile che ho. Grazie mille a tutti!”

New York Post Raccogli alcune congratulazioni giocatore. “Questo passerà alla storia Uno dei momenti più importanti della comQualcuno ha detto. “Wow, congratulazioni Bobzia! La tua dedizione e determinazione sono davvero stimolanti. 118 giorni, amico, meriti tutto il rispetto”, si legge in un altro commento incoraggiante. Infine, uno si è concluso con una grande rivelazione: “Sei passato all’eternità!”.