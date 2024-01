Byld presenta 8 startup nel 2024 e crea un nuovo modello di “corporate venture building”.

Byld ha creato Genesis, un nuovo modello che permette di creare “progetti” utilizzando le proprie risorse e, una volta validato, integrarsi con un partner aziendale.

Immagineil primo Costruttore di progetti aziendali Dalla Spagna ha raddoppiato le sue entrate rispetto all'anno precedente, così come il suo team, che conta già 25 persone. Allo stesso modo, ha triplicato il valore dei suoi investitori e ha appena vinto un contratto con un’importante organizzazione europea per lanciare il progetto. Quattro startup nel settore della mobilità.

Almeno questo numero verrà aggiunto quattro Progetti aggiuntivoPoiché l'azienda ha progetti avanzati in settori come la sanità, la mobilità, ecc., con molte aziende che vedranno la luce presto, Quindi sviluppare il suo piano di crescita ed espansione.

Alle buone aspettative per il 2024 si aggiungono i buoni risultati dello scorso anno, a cui Bild ha aggiunto importanza Partner come Sanitas, Telefónica, Caser o Eroski, che si unisce al resto delle aziende con cui ho lavorato, come Santander o Porsche. A livello aziendale si distingue Scom.artnership Con Tritimio si concentrò sulla creazione di imprese web3 E blockchain.

Ora è Costruttore di progetti aziendali Celebra un nuovo traguardo: la creazione di Byld Genesis. Attraverso questo nuovo modello di business, Byld selezionerà le aree di opportunità rilevanti per la maggior parte delle aziende e, allo stesso modo, identificherà e validerà queste aziende, ma questa volta con le proprie risorse. Una volta completata questa fase, integrerai un partner aziendale per fornire risorse chiave (clienti, conoscenza, tecnologia, proprietà intellettuale, risorse…).

“Per noi, Byld Genesis rappresenta l'inizio di una nuova ed entusiasmante era. Abbiamo avuto una conclusione straordinaria del 2023 e la nostra ambizione per il 2024 è quella di continuare ad espandere il team e lanciare almeno quattro società, che si uniscono ad altre quattro già consolidate che si vedere la luce quest'anno. Ma la cosa più importante è concludere l'anno e iniziarlo con una chiara convinzione su come possiamo continuare a renderlo più grande e ottenere maggiore valore e impatto. Adrien Heredia, CEO e fondatore di Byld.

Con il modello attuale sia Byld che il partner istituzionale investono fin dall’inizio, nella fase di definizione del business, mentre con Genesis Socio dell'azienda Si uniscono e contribuiscono con le loro risorse in una fase successiva, quando la soluzione è già stata definita e convalidata. In questo modo, il nuovo modello apre molte opportunità, perché risponde alle esigenze di molte aziende che vedono… Realizzazione di progetti commerciali Come strategia di diversificazione è molto interessante, ma è necessario identificare e convalidare la soluzione per poter aderire. Allo stesso modo, consente l'integrazione di partner esterni in Genesis, dando accesso a una gamma di… Progetti Con maggiori probabilità di successo rispetto ad altri sul mercato.

Tutti questi traguardi segnano la fine di un anno eccezionale e l’inizio di un anno ancora più ambizioso per Byld, in cui Génesis sarà fondamentale per continuare a identificare opportunità e costruire il business.