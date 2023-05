Cabildo autorizza la conversione del Parco Perrón in uno spazio ricreativo – El Sol de Durango

Attualmente c’è un parere approvato a Cabildo per trasformare il Parque Perrón in uno spazio ricreativo dove bambini e adulti possano vivere insieme, ci sono anche sondaggi di opinione che supportano questa trasformazione, ma il processo è stato interrotto perché il Segretario del Consiglio Comunale non affronta Alicia Gamboa Martínez, la volontà del comune.

Da settimane il consigliere morinista Jorge Silverio Alvarez è insoddisfatto dello stato di abbandono del parco, creato per la ricreazione degli animali domestici durante la precedente amministrazione. È stato persino votato a favore della sua conversione.

In tal senso è stato interpellato il curatore, il quale ha sostenuto che il parere, dopo essere stato votato nel Cabildo, è stato inviato al Comitato di Governance e non al Comitato Lavori Pubblici. È stato verificato che se c’è un budget sufficiente per effettuare un cambio di spazio, si parla di 50.000 pesos per detto cambio di destinazione d’uso.

Inoltre, ha sottolineato Gamboa Martínez, sono stati condotti diversi sondaggi tra i cittadini sull’uso che dovrebbe essere dato a quest’area situata nel Paseo Las Moreras, di fronte al Collegio medico. In generale si proponeva di trasformarlo in un’area ricreativa per bambini e anziani in particolare.

Precisa che la Commissione Finanze aveva puntualmente riferito il parere alla Segreteria del Consiglio Comunale, quindi spetta a questo caso accelerare l’iter affinché quanto loro richiesto possa essere fatto al termine dell’inizio della conversione del spazio.

Precisa che le informazioni al riguardo dovrebbero essere conservate dal Segretario del Consiglio Comunale, in quanto non vi è alcun ritardo nella responsabilità del Comitato di Governance e si è lavorato trasferendolo nell’ambito di competenza. .