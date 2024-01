CABOT CONTRO. The Swans ha già una data in anteprima su HBO Max

Madrid, 24 gennaio (Cultura e Spettacolo) –

Faida: Cabot vs. Gli Swans sbarcano su HBO Max. La serie è prodotta da Ryan Murphy (American Horror Story, Monster) ed è basata sul libro Le Donne Capote: una storia vera di amore, tradimento e il canto del cigno per un'epocascritto da Lawrence Limmer, uscirà sulla piattaforma mercoledì prossimo, 7 febbraio, insieme alle prime due puntate delle otto parti che compongono questa nuova puntata.

Con protagonisti volti famosi come Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny e Calista Flocar. Faida: Cabot vs. The Swans è la seconda parte dell'antologia creata da Ryan Murphy e diretta da Jon Rubin Baetz Su alcune delle più grandi rivalità tra celebrità d'élite, ricche e glamour, e nella sua prima stagione, ha affrontato la faida tra Joan Crawford e Bette Davis.





Nei suoi otto capitoli, Faida: Cabot vs. The Swans segue un gruppo d'élite di donne di New York Di cui si circondò il famoso scrittore Truman Capote e stabilì un'amicizia che chiamò “cigni”, E che finì per tradire scrivendo un romanzo e svelandone i segreti più intimi.

Naomi Watts interpreta Barbara Babe Paley, membro dell'alta società newyorkese. Include anche il cast di questa nuova puntata della serie Diane Lane nel ruolo di Nancy Slim Keith, Chloë Sevigny nel ruolo di CZ, Calista Flockhart nel ruolo di Lee Radziwill, Demi Moore nel ruolo di Anne Woodward, Molly Ringwald nel ruolo di Joan Carson, Treat Williams nel ruolo di William S. Paley, Tom Hollander nel ruolo di Truman Capote, Ella Beatty nel ruolo di Kerry O'Shea.tra le altre cose.

accanto a, A partire dal 1 febbraio, tutte le otto stagioni della prima puntata saranno disponibili su HBO Max Che esplora la leggendaria rivalità tra… Joan Crawford (Jessica Lange) e Bette Davis (Susan Sarandon) Durante la loro collaborazione nel thriller candidato all'Oscar What Happened to Baby Jane? Dopo molto tempo, le telecamere hanno smesso di filmare