Calais sconvolta dal naufragio di migranti nel Canale della Manica

Dopo che almeno 27 migranti sono morti in un naufragio al largo di Calais mercoledì 24 novembre, circa 300 attivisti della comunità e residenti si sono riuniti il ​​giorno successivo per rendere omaggio.

“Questo non deve succedere di nuovo. Faccio appello al capo: fermi, fermi!” Al microfono, un’attivista di Calais che abita nei pressi del porto ha descritto il “perturbamento incessante delle udienze” a cui ha assistito in tarda mattinata. Nella notte di mercoledì 24 novembre, durante la quale i servizi di soccorso hanno trasportato in mare 27 corpi di migranti dopo che la loro imbarcazione è affondata.

In silenzio davanti ai suoi occhi, circa 300 Calsianos, attivisti e immigrati si sono radunati davanti a un parco nella città costiera per celebrare una veglia in onore di coloro che erano morti il ​​giorno prima.

Spiega Pascal Lefevre, attivista di La France Insoumise (Insoum France, in spagnolo) a Calais.

Pascal Lefevre, attivista di La France insoumise a Calais, durante un tributo a 27 migranti morti nel distretto della Manche, il 25 novembre 2021. Sul suo poster si legge “Non farò il bagno in quel mare! Nessuno si bagna! In un cimitero!” © Francia 24

“Non ci sono stati così tanti morti in una volta. È il più tragico naufragio di migranti che abbiamo mai conosciuto”, lamenta Nathaniel Cayo, Project Manager per Secours Catholique (Catholic Relief, in spagnolo), che era anche presente. “Siamo sorpresi e arrabbiati”, ha detto.

Per terra, un alto striscione riporta i nomi di più di 300 migranti morti nel tentativo di attraversare il confine tra Francia e Inghilterra dal 1999. “Sono stati fulminati dall’Eurotunnel, annegati nel Canale della Manica, sono stati uccisi per mancanza di assistenza medica…” Un attivista racconta le circostanze della loro morte. “Come risultato della crescente militarizzazione delle frontiere e della lotta alla presenza degli esuli”, ha aggiunto.

Un manifesto che condanna la “frontiera fatale” tra Francia e Inghilterra il 25 novembre 2021 a Calais. © Francia 24

Auberge de Migrants (Migrants Refuge, in spagnolo), Secor Catholic, Utopia 56… Al microfono, un’associazione dopo l’altra ha chiesto a Francia e Regno Unito di rispondere creando un “passaggio sicuro” per i migranti che volevano chiedere asilo su dall’altra parte del Canale. Hanno anche chiesto che i vivi non vengano dimenticati e che i sopravvissuti ricevano sostegno morale e assistenza finanziaria per riportare i corpi a casa.

Circa 300 persone hanno reso omaggio ai migranti morti in mare il 25 novembre 2021. © Dana Albouz, Informazione Migranti

“Abbiamo appena seppellito qualcuno ieri mattina.”

Per Maryam Guerre, dipendente a tempo indeterminato del Secours Catholique de Calais, questo naufragio non ha precedenti. “Appendiamo un velo nero all’ingresso del nostro centro diurno a Calais”, racconta la donna che da quasi 20 anni aiuta gli immigrati. Spiega: “Risvegli e funerali. È tutto ciò che abbiamo fatto da settembre. Ogni due settimane”. “Abbiamo appena seppellito qualcuno ieri mattina: un giovane sudanese morto due settimane fa. La sepoltura non poteva aver avuto luogo prima perché abbiamo avuto difficoltà a identificare il suo corpo”, spiega.

Questa volta spera che l’identificazione sia più rapida, ma soprattutto che sia possibile, perché non sempre è così: “Le loro famiglie dovrebbero avere diritto a sapere cosa è successo loro. Mi sono messa nei panni delle mamme che hanno aspettato per avere notizie dei loro figli. Non dovrebbero. Finisce così.”

Elenco dei 335 migranti morti nel tentativo di raggiungere l’Inghilterra dal 1999, il 25 novembre 2021. © Dana Alborz, Informazione Migranti

Tra le vittime dell’annegamento di mercoledì c’erano 17 uomini e sette donne, tra cui una donna incinta e tre giovani. I loro corpi sono stati restituiti all’Istituto di medicina legale di Lille per l’autopsia e l’identificazione.

Le circostanze della loro morte non sono ancora chiare. Mercoledì sono partiti da Dunkerque per attraversare la Manica, ma la loro nave, la “Longboat”, un fragile gommone dal fondo morbido, si è scontrata con una nave portacontainer? Il gommone si è appiattito?

Queste “barche” sempre più utilizzate dai contrabbandieri, che possono arrivare fino a 10 metri di lunghezza, non sopportano sovraccarichi o mare mosso. Le condizioni meteorologiche spesso difficili nel Canale della Manica rendono difficile la navigazione, soprattutto perché è uno dei mari più trafficati del mondo, con circa 600 navi che passano durante il giorno, secondo diversi anni fa i soccorritori del mare.

“Non ho paura, ci riproverò”

“Per due anni, il percorso attraverso le rotte marittime è stato ampiamente utilizzato e ci aspettavamo un dramma”, spiega Nathaniel Cayo. Il numero di tentativi di attraversare la Manica con piccole imbarcazioni è raddoppiato negli ultimi tre mesi, secondo la contea. Al 20 novembre, 31.500 migranti sono fuggiti dalla costa dall’inizio dell’anno e 7.800 sono stati salvati.

Accompagnato dal suo compagno francese, un principe afgano di 30 anni, si è recato a Calais per mostrare il suo sostegno ai rifugiati. Ricorda il suo viaggio nel Regno Unito in camion 16 anni fa. “Sono andato in Inghilterra, dove sono stato accolto male. Alla fine ho deciso di tornare in Francia”, dice questo abitante di una città vicino a Calais. “In quel momento nessuno si è buttato in mare, ma la situazione è peggiorata per i profughi, nei loro paesi – in Iran, in Afghanistan – e qui. Vedete, stasera fa molto freddo, sta arrivando l’inverno e loro no’ Non abbiamo altra scelta che cercare di attraversare’ .

Il susseguirsi delle tragedie scoraggia alcuni. Faisal, un sudanese arrivato a Calais due settimane fa, ha deciso di rinunciare alla traversata per l’Inghilterra. “Cercherò asilo in Francia”, dice il trentenne. “Ci sono così tanti morti, così tante storie tristi. Non conoscevo quelli che sono morti, ma erano come noi. Dormivano fuori”. Il suo amico più giovane ha provato a fare una passeggiata con lui mercoledì. “Era la mia seconda volta. Il motore si è rotto e la polizia ci ha beccati. Non ho paura e ci riproverò. Proverò il possibile”, dice il 22enne, che ha preferito restare anonimo.

Lui non è l’unico. La scorsa notte, circa 70 migranti hanno cercato di attraversare prima di essere soccorsi. Alcuni sono stati trovati infreddoliti alla stazione ferroviaria di Calais, quindi portati in un rifugio di emergenza.

Articolo adattato dall’originale in francese