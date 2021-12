Calciomercato in diretta: iscrizioni, cancellazioni, rinnovi e feedback | L’ultimo minuto di oggi

Purga marziale per l’avvio

Anthony Martial, tramite il suo agente, ha espresso l’intenzione di lasciare l’Old Trafford e, dopo una conversazione con Rangnick, il club gli ha aperto la porta per cercare una nuova destinazione.

Secondo il Daily Mail, Rangnick ha cercato di persuadere Marshall comprendendo la sua frustrazione, ma spiegando la necessità di una lunga lista data la fitta agenda e lo stato della pandemia. Il giocatore, a quanto pare, non ha cambiato idea.

I francesi sono l’obiettivo principale di Siviglia in questo mercato invernale. Il principale svantaggio dell’operazione, come sempre, è lo stipendio alto che i francesi realizzano a Manchester che potrebbero rendere il trasferimento più costoso fino alla fine della stagione per i numeri che il Siviglia non può raggiungere.

Rangnick ha spiegato come è andata la conversazione e il momento in cui si stanno svolgendo le trattative sulla sua partenza in una conferenza stampa. “Mi ha spiegato che è qui da sette anni e mezzo e che sente che è ora di cambiare. È comprensibile, ma è anche importante vedere la situazione del club. Viviamo con il COVID- 19 abbiamo tre competizioni e una grande ambizione di essere i migliori Non è solo l’interesse del giocatore ma anche l’interesse del club e per quanto ne so non c’è nessuna offerta da nessun altro club e se continua così Egli ha detto.