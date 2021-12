Calciomercato in diretta: iscrizioni, cancellazioni, rinnovi e feedback | L’ultimo minuto di oggi

Arthur vuole essere il protagonista.

Federico Pastorello, agente del giocatore, ha ricevuto lunedì a Dubai il premio Globe Soccer come miglior agente del 2021 per essere stato l’eroe di una delle operazioni dell’anno: il passaggio di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea.

Nel corso della cerimonia, l’attore ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di due suoi rappresentanti alla Juventus, Arthur Melo e Bernardeschi.

Il brasiliano, che ha da poco firmato con lui, e di cui si vociferava l’addio, sta cercando “soluzioni” con la Juventus, secondo il suo agente. “Artù vuole essere protagonista nel suo club, soprattutto quest’anno visto che c’è il Mondiale. Con la Juventus stiamo valutando la situazione. C’è calma, se necessario troveremo una soluzione visto che nelle ultime partite ha giocato il doppio un antipasto e l’altro più di mezz’ora.”

Bernardeschi è un altro nome apparso sul mercato, ma secondo Estorello l’italiano non vuole partire. “Vivere un momento positivo. Ci sono discussioni in corso e non siamo contrari al rinnovo. Fa parte del mio lavoro trovare alternative e poi deciderà il ragazzo. Ma in questo momento non ha un addio” Egli ha detto.