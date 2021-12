Calciomercato in diretta: iscrizioni, cancellazioni, rinnovi e feedback | L’ultimo minuto di oggi

Gol di Martial, Dzeko e Newcastle

Newcastle è stato lanciato nel mercato invernale da Anthony Martial Ha già chiaro cosa è disposto a offrire per la firma. In Inghilterra si dice che il club inglese abbia intenzione di fornire circa 7 milioni di euro per il suo prestito dal Manchester United.

L’agente di Martial Philippe Lamboli ha ammesso all’inizio di questo mese che il 27enne voleva partire durante la finestra di mercato di gennaio. “Vuole solo giocare, quindi vuole andarsene. Parlerò con la società tra qualche giorno”.Confesso. Il francese ha un contratto valido con l’Old Trafford fino al 2024, con opzione per un altro anno. Adesso è uno degli attaccanti nell’orbita di tanti club, con un valore di mercato di 35 milioni di euro.

Oltre ai posti “sole” Un altro grande attaccante sul radar Gazza: Edin Dzeko. È appena arrivato all’Inter, ma ha già dimostrato che la tuta da sostituto di Romelu Lukaku non è troppo grande per lui. Undici gol a questo punto lo dimostrano. Con un contratto fino al 2023, Newcastle dovrà fare spese importanti per convincere Neroazurri, ma la situazione in cui si trovano (in condizioni deteriorate) e la loro forza economica potrebbe portare a operazioni di frontiera.