I club continuano a rafforzarsi per la prossima stagione.

Calciomercato in diretta: notizie, calciomercato e indiscrezioni oggi 15 luglio 2023

Movimenti a Betis

Cinque nuovi acquisti e altri sono in arrivo

Il PSG ha fatto acquisti utili che potrebbero cambiare radicalmente la loro visione dell’inizio della prossima stagione. Dettagli qui.

Il Manchester City ha già trovato un sostituto per Kyle Walker

Secondo Fabrizio Romano, i vincitori del triplete hanno chiuso le barriere su Benjamin Pavard come nuovo terzino destro. Il difensore francese è il suo primo obiettivo se Walker si trasferirà all’Allianz Arena in estate. Hanno già avuto colloqui con il giocatore ma la trattativa con il Bayern non è iniziata.

La perla che il Chelsea vuole firmare dal Flamengo

Si chiama Matheus França ed è a un passo dall’emulare Vinícius Jr e approdare in Europa. Maggiori informazioni qui.

Getty/Obiettivo

Il Real Madrid non dovrebbe avere fretta di firmare Kylian Mbappe

Il Psg non vuole lasciarlo andare gratis e dovrà ascoltare la proposta “bianca”. Maggiori informazioni qui.

Immagini Getty

Buongiorno, amici di Target!

Vi diremo le ultime sul calciomercato oggi, 15 luglio 2023. LaLiga è giunta al termine e i club stanno cercando di stabilire le loro intenzioni per poter rafforzare le loro squadre in estate.