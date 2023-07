I club continuano a rafforzarsi per la prossima stagione.

Calciomercato in diretta: notizie, calciomercato e indiscrezioni oggi, 23 luglio 2023

Il Paris Saint-Germain si aspetta una valanga di offerte per Mbappé

Il PSG ha ottenuto quello che voleva. rimuovendo Mbappe Il gruppo, escluso dal tour giapponese, cerca il gruppo francese O si rinnova per continuare a far parte della squadra o se ne va quest’estate E ha lasciato una buona somma di denaro nelle casse del club. così dicendo, L’attaccante francese è attualmente un giocatore cedibile. Ciò ha attirato l’attenzione di più club ad eccezione del Real Madrid, che finora è sembrato l’unico candidato a prendere in consegna i servizi del nazionale francese.

Come affermato da Marca, La squadra di Luis Enrique aspetta di ricevere un’offerta dall’Arabia Saudita nei prossimi giorni. In particolare dalla luna. Ma più squadre parteciperanno all’offerta. da premier LeagueCi sono due entità che passeranno anche il token Mbappe: Manchester United e Tottenham Hotspur.

Henderson all’affare imminente

L’Athletic ha riferito che Henderson, capitano della squadra del Liverpool di Klopp, si sta già sottoponendo a visite mediche con il club arabo di Steven Gerrard, l’Al-Ettifaq. E la nazionale asiatica l’ha pagata 14 milioni di euro.

Dembele dice “no” all’Arabia

Secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna, la vittoria è andata a Dembele, ma il francese ha rifiutato l’offerta della squadra con cui avrebbe giocato Cristiano Ronaldo. È stato uno spettacolo per cinque anni e 40 milioni a stagione.

Vi diremo le ultime sul calciomercato oggi, 23 luglio 2023. La Liga è finita e i club stanno cercando di fissare le loro intenzioni per poter rafforzare le loro rose in estate.