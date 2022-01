Calciomercato Serie A, trattative e ultime notizie

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo, sono numerose le trattative in corso di definizione per i principali club della Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, diversi giocatori sono sul punto di cambiare maglia nelle prossime ore. Per conoscere gli scambi più probabili, è sufficiente

osservare le quote calciomercato disponibili presso i bookmakers italiani . Proprio i principali siti scommesse, forniscono le quote dei giocatori che con maggiori probabilità cambieranno casacca in questa sessione invernale di mercato. Partiamo da un pallino del Milan, il difensore olandese del Lilla, Sven Botman. Il suo arrivo in casa rossonera a gennaio viene quotato a 6.00. Al momento, la società francese non apre alla cessione del nazionale orange, fissando un prezzo “monstre”: 40 milioni di euro. La dirigenza del club di via Aldo Rossi ha preso tempo e sta valutando le alternative.

Torna nuovamente di moda il nome di Mauro Icardi per il reparto avanzato della Juventus. Le quote dei bookmakers fanno intendere che non è affatto tramontata questa ipotesi per l’attacco. Lo sbarco dell’ex Inter a Torino, sponda bianconera, viene pagato a 2.25. Nelle ultime ore il Paris Saint-Germain , titolare del cartellino, ha aperto alla formula del prestito, una soluzione che attrae parecchio la dirigenza della Juventus. A breve la trattativa potrebbe sbloccarsi, sono in corso serrati contatti tra il club bianconero e l’entourage del calciatore.

Prende quota, secondo i Book, anche la trattativa che porterebbe Muriel dall’Atalanta al Napoli. L’arrivo dell’attaccante colombiano viene pagato a 6.00. Attualmente il giocatore non è in vendita, a meno che arrivasse presso la sede della Dea, un’offerta di almeno venti milioni di euro. Il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli però ritengono la richiesta del club bergamasco “fuori budget”. Se verranno abbassate le pretese, se ne potrà riparlare.

Si muove anche la capolista della Serie A. Nelle ultime ore si sono intensificati i rapporti tra l’Inter e il Cagliari per Nahitan Nandez . Gli analisti di betting quotano a 2.00 il trasferimento entro il 31 del mese in corso. Il calciatore ha deciso di lasciare l’Isola già a gennaio. La formula proposta dalla dirigenza nerazzurra a quella rossoblù è il prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni atteso un nuovo incontro tra le parti.

Infine il sogno della Roma si chiama Denis Zakaria . Classe 1996, nazionale svizzero, gioca con il Borussia Monchengladbach e ha il contratto in scadenza a giugno. Lo sbarco nella capitale al momento appare però poco probabile, come dimostra la quota calciomercato a 9.00. Il calciatore interessa anche alla Juventus. I bianconeri stanno tentando di portarlo a Torino ma soltanto se riusciranno prima a piazzare un centrocampista in esubero. Il trasferimento di Zakaria alla corte di Allegri viene dato a 3.00.

