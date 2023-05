Calendario astronomico per il 29 maggio: cosa è successo in un giorno come oggi

in un calendario Calendario astronomicoLui 29 maggio È una storia ricca di eventi importanti per l’Argentina e per il mondo. Dalle nascite di personaggi illustri alle pietre miliari scientifiche e sociali, questa giornata è vestita di storia e celebrazione.

1876 ​​​​- Andrés Chazaretta: “Patriarca del Folklore”

giorno come oggi, Il musicista Andres Chazarita è nato nella città di Santiago del EsteroConosciuto come il “Patriarca del Folklore”. Il suo inestimabile lavoro nel promuovere e divulgare il genere musicale attraverso il suo Native Art Ensemble lo ha reso una figura iconica. In onore del suo compleanno, il 29 maggio, Giornata nazionale del folklore in Argentina.

1892 – Alfonsina Storni: voce poetica e sostenitrice dei diritti delle donne

nel comune di Capriasca, Svizzera, Nasce Alfonsina StorniScrittore e poeta argentino riconosciuto come punto di riferimento del postmodernismo nella letteratura latinoamericana. Oltre alla sua illustre produzione letteraria, Storni è stata attivamente coinvolta nel processo di creazione dell’Associazione degli scrittori argentini ed è diventata un’instancabile sostenitrice dei diritti delle donne.

1919 – Albert Einstein: conferma della teoria generale della relatività

Una pietra miliare trascendentale della scienza si è verificata in questa data, quando Si è concluso lo studio delle eclissi solari che ha confermato la teoria generale della relatività del fisico tedesco Albert Einstein.. Questa teoria, pubblicata nel 1915, rivoluzionò la fisica e valse a Einstein il Premio Nobel per la Fisica nel 1921 per le sue ricerche sull’effetto fotoelettrico e per i suoi numerosi contributi alla fisica teorica.

1959 – Felipe Peña: prolifico storico e scrittore

Nella città della Mercedes a Buenos Aires, Nasce Felipe PenaFamoso storico e scrittore argentino. Con 17 libri pubblicati e un illustre lavoro come produttore di programmi radiofonici e televisivi, Pigna è diventata una figura di spicco nell’editoria di riferimento. Il suo lavoro è stato riconosciuto con quattro premi Martín Fierro, consolidandolo come punto di riferimento nel suo campo.

1967 – Noel Gallagher: fondatore degli Oasis

da Manchester, Inghilterra, Mostra il talento musicale di Noel Gallagher, che oggi festeggia il suo compleanno. Come chitarrista, cantante e cantautore, è stato uno dei fondatori del popolare gruppo rock Oasis. Insieme hanno registrato sette album che hanno segnato un’intera generazione di amanti della musica.

1969 – L’inizio del Cordobazo: uno spartiacque nella storia argentina

nella città di Cordoba e dintorni, Iniziò un movimento di scioperi e marce, noto come Cordobazo.. Questa potente manifestazione di protesta, guidata da sindacati e studenti, è diventata un punto di svolta che ha segnato l’inizio della fine della dittatura civile-militare guidata dal generale Juan Carlos Ongaña dal colpo di stato del 1966.

2011 – Martin Palermo: gol storico alla Bombonera

famoso attaccante del boca, Martino PalermoHa segnato il suo ultimo gol per la squadra Xeneize a La Bombonera. Con questo gol, il 235esimo sul suo conto personale, ha contribuito alla vittoria per 1-0 sul Newell’s Old Boys, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio argentino.

Martín Palermo ha segnato il suo ultimo gol il 5 giugno 2011 nel 2-2 del Boca contro il Quilmes.

2018 – Javier Mascherano: numero record di partite con la nazionale argentina

Il centrocampista Javier Mascherano ha raggiunto un traguardo importante nella sua carriera calcistica. La sua intercettazione è arrivata alla sua 143esima partita con la nazionale argentina, ed è diventato il giocatore con più presenze nella squadra “Albiceleste”. Questo risultato arriva durante un’amichevole in cui l’Argentina ha battuto Haiti 4-0, in preparazione della Coppa del Mondo 2018 in Russia.

Giornata internazionale dei caschi blu delle Nazioni Unite

In questa data si celebra Giornata internazionale dei caschi blu delle Nazioni Unite, in commemorazione della prima missione di osservazione militare condotta nel 1948 per pacificare il Medio Oriente. La giornata commemora gli agenti che sono morti in missioni di pace, in riconoscimento del loro prezioso lavoro nella ricerca della stabilità e della pace nel mondo.