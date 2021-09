Calendario dei ‘leoni’ in Irlanda, Scozia e Italia, Fremont

lScelta ragazza spagnola La sequenza delle partite per questo è già completamente nota Qualificazione europeo Mondiali neozelandesi. Il torneo premondiale si terrà presso lo Studio Sergio Lanfranzi in Birmania.Italia), dal 13 al 25 settembre e a Biglietto diretto per la Nuova Zelanda 2021 Per il campione e un altro Raccolta differenziata Secondo Mondiale Assortito (in programma dal 14 al 20 gennaio a Dubai). Per questo hanno già raggiunto una piazza Colombia, Samoa, E asiatico runners-up.

Dopo due rinvii dovuti Covit-19 Distribuzione Internazionale, Che è stato gravemente colpito ProdottoI leoni sono impazienti di tornare in campo e dimostrare sull’erba tutto il loro potenziale. Faranno il loro debutto contro una forza lunedì 13 settembre alle 18:00. Irlanda, Continuerà alla stessa ora domenica 19 Scozia E misurano le cameriere italiano 25 sabato alle 15:00

Il formato della competizione è “round robin”, vale a dire Metti tutto contro tutto. Ogni partita è stata vinta di 4 punti, mentre il pareggio è stato vinto di 2 punti. Il Bonus L’attacco si ottiene effettuando quattro o più tentativi e aggiungendo 7 o meno punti alle perdite difensive. Cioè, meno di un test modificato.

La fase finale della Coppa del Mondo sta per svolgersi 8-22 novembre Sopra ? e Auckland (Nuova Zelanda).

Se qualificata direttamente, la Spagna condividerà una squadra Canada, stati Uniti e campione Asia. Se fosse attraverso i play-off, ci sarebbero nemici nelle prime fasi Nuova Zelanda, Australia e Gales.