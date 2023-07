Calendario USA 2023: quali festività e celebrazioni ci sono a luglio? | vacanze | Giorno dell’Indipendenza | USA | USA | Indicazioni | utilizza

In tutto il mondo, giorni vacanze Sono date commemorative perché significano che in quel giorno si celebra un giorno speciale che è stato fissato per onorare un personaggio della storia del paese o per ricordare un evento molto importante per i cittadini. Inoltre, a volte la data indica un giorno libero. In stato unito Ci sono 11 festività federali, una delle quali si celebra nel mese di luglio, il che significa che in quel giorno le persone non vanno al lavoro e restano a casa per godersi una giornata di divertimento con la famiglia e gli amici. Inoltre, negli Stati Uniti nel settimo mese dell’anno, ci sono molte celebrazioni che vengono celebrate, e poi vi diremo quali sono queste celebrazioni.

Quali sono le festività di luglio negli Stati Uniti?

L’unica festività negli Stati Uniti che si celebra a luglio è il Giorno dell’Indipendenza del Paese (4 luglio), che si celebra già da qualche giorno.

Sabato 1 luglio: World Bronchiectasis Day (Giornata mondiale delle bronchiectasie).

Sabato 1 luglio: Giornata internazionale dello scherzo (International Joke Day).

Sabato 1 luglio: Battaglia di Gettysburg.

Sabato 1 luglio: Giornata nazionale dei lavoratori delle poste.

Sabato 1 luglio: Giornata internazionale delle cooperative (Giornata internazionale delle cooperative).

Sabato 1 luglio: Bobby Bonilla Day (Giorno di Bobby Bonilla).

Domenica 2 luglio: Civil Rights Act.

Domenica 2 luglio: Giornata mondiale degli oggetti volanti.

Domenica 2 luglio: Giornata nazionale dei vigili del fuoco delle terre selvagge.

Domenica 2 luglio: Ho dimenticato il giorno.

Lunedì 3 luglio: giornata nazionale di soggiorno fuori dal sole.

Lunedì 3 luglio: Giornata internazionale senza sacchetti di plastica.

Lunedì 3 luglio: Giornata nazionale dello specchio di cortesia.

Martedì 4 luglio: Festa dell’Indipendenza.

Mercoledì 5 luglio: Giornata nazionale del bikini.

Mercoledì 5 luglio: Giornata nazionale del maniaco del lavoro.

Giovedì 6 luglio: Giornata internazionale del bacio.

Giovedì 6 luglio: Giornata nazionale del pollo fritto.

Venerdì 7 luglio: Giornata internazionale della tolleranza (Giornata internazionale del perdono).

Venerdì 7 luglio: Giornata internazionale del cioccolato (Giornata internazionale del cioccolato).

Sabato 8 luglio: National Video Game Day (Giornata nazionale dei videogiochi).

Lunedì 10 luglio: Giornata nazionale del gatto.

Lunedì 10 luglio: Giornata mondiale del vettore urbano.

Martedì 11 luglio: Giornata mondiale della popolazione.

Martedì 11 luglio: Giornata di apprezzamento della mucca.

Mercoledì 12 luglio: Giornata Nazionale della Semplicità.

Mercoledì 12 luglio: Malala Day.

Mercoledì 12 luglio: Orange Day (12).

Giovedì 13 luglio: Giornata nazionale delle patatine fritte.

Venerdì 14 luglio: National Mac and Cheese Day (Giornata nazionale di Mac e formaggio).

Venerdì 14 luglio: Day of Pandemonium (Day of Pandemonium).

Sabato 15 luglio: National Give Something Away Day.

Sabato 15 luglio: Giornata nazionale della bellezza pulita.

Domenica 16 luglio: Giornata Nazionale del Gelato.

Domenica 16 luglio: National Cherry Day (Giornata nazionale delle ciliegie).

Domenica 16 luglio: Giornata internazionale del serpente (Giornata internazionale del serpente).

Lunedì 17 luglio: World Emoji Day (Giornata mondiale delle emoji).

Lunedì 17 luglio: Giornata nazionale della lotteria

Martedì 18 luglio: Nelson Mandela International Day (Nelson Mandela International Day).

Martedì 18 luglio: Giornata Mondiale dell’Ascolto.

Mercoledì 19 luglio: Seneca Falls Convention.

Giovedì 20 luglio: Giornata Nazionale della Luna

Giovedì 20 luglio: Giornata internazionale degli scacchi.

Giovedì 20 luglio: Giornata internazionale del salto ostacoli.

Venerdì 21 luglio: Giornata nazionale del cibo spazzatura.

Sabato 22 luglio: Giornata nazionale dello swing.

Domenica 23 luglio: Festa dei genitori.

Domenica 23 luglio: Festa nazionale della nonna.

Lunedì 24 luglio: Giornata dei pionieri.

Lunedì 24 luglio: Festa dei cugini.

Lunedì 24 luglio: National Tequila Day (Giornata nazionale della tequila).

Lunedì 24 luglio: Giornata nazionale della guida.

Martedì 25 luglio: Giornata nazionale del contratto dei veterani.

Mercoledì 26 luglio: Zio e zia Day.

Mercoledì 26 luglio: Tisha B’Av.

Giovedì 27 luglio: Giornata nazionale scozzese (National Scotch Day).

Giovedì 27 luglio: Giornata Nazionale della Creme Blée.

Giovedì 27 luglio: Festa dell’Indipendenza Nazionale dei Disabili.

Giovedì 27 luglio: Festa Nazionale.

Venerdì 28 luglio: Bonus Esercito.

Venerdì 28 luglio: Prima guerra mondiale.

Venerdì 28 luglio: Giornata nazionale del cioccolato (Giornata nazionale del cioccolato al latte).

Sabato 29 luglio: National Lasagna Day (Giornata nazionale delle lasagne).

Sabato 29 luglio: viene fondata la NASA.

Sabato 29 luglio: Giornata Nazionale del Rossetto.

Sabato 29 luglio: Giornata Internazionale della Tigre.

Sabato 29 luglio: Giornata nazionale delle ali di pollo.

Domenica 30 luglio: Giornata Internazionale dell’Amicizia.

Domenica 30 luglio: festa nazionale del papà.

Domenica 30 luglio: Giornata nazionale del formaggio (Cheesecake Day).

Domenica 30 luglio: Giornata internazionale contro la tratta di persone.

Lunedì 31 luglio: Giornata nazionale dell’avocado (Giornata mondiale dell’avocado).

Lunedì 31 luglio: Giornata internazionale delle sentinelle.

Quali festività mancano da celebrare negli Stati Uniti nel 2023?

Lunedì 4 settembre: Festa del lavoro (Festa del lavoro).

Festa del lavoro (Festa del lavoro). lunedì 9 ottobre: Giornata di Colombo.

Giornata di Colombo. Venerdì 10 novembre: Giornata dei veterani (Giornata dei veterani).

Giornata dei veterani (Giornata dei veterani). giovedì 23 novembre: Ringraziamento (Ringraziamento).

Ringraziamento (Ringraziamento). lunedì 25 dicembre: Giorno di Natale (Natale).