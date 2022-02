Call of Duty 2023: Activision risponde a potenziali ritardi con una dichiarazione ufficiale

Un portavoce di Activision ha ufficialmente risposto a un possibile ritardo per il prossimo videogioco Treyarch nell’epopea Call of Duty Su 2023. Una società nordamericana si qualifica come “sbagliato” Informazioni riportate Bloombergcome Ce l’abbiamo su FreeGameTips In questo mercoledì, presenta le sue intuizioni sull’argomento, assicurandosi che abbiano un “entusiasmante elenco di esperienze” di ogni tipo; Da gratuito a a pagamento.

Activision risponde: promette esperienze premium e gratuite per quest’anno e oltre

“Possiede Emozionante elenco di esperienze premium e gratuite Call of Duty per quest’anno, il prossimo e oltre. I rapporti su qualsiasi altra cosa sono sbagliati. Non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli quando sarà il momento”, raccoglie il messaggio inviato a questo mezzo.

Guardando al 2022, Infinity Ward sta guidando lo sviluppo di un nuovo gioco Modern Warfare (call of duty guerra moderna 2, nome provvisorio) e la successiva zona di guerra. In ogni caso, un nuovo motore grafico e modifiche per offrire un’esperienza di nuova generazione.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) è stato un successo di critica e commerciale. Activision rilascerà il nuovo Call of Duty: Modern Warfare nel 2022 con Infinity Ward al timone.

E se Call of Duty 2023 venisse finalmente ritardato? Reazione e alternative

Il messaggio di Activision non contraddice, tuttavia, un altro aspetto importante della relazione iniziale di . BloombergCos’è questo Come l’azienda nordamericana compenserà il potenziale vuoto di Call of Duty 2023 Sviluppato da Treyarch Se tale progetto venisse spinto al 2024. Secondo il giornalista Jason Schreyer, autore delle informazioni che hanno portato alla notizia, il piano continuerà a fornire due anni di contenuti per il già confermato Call of Duty 2022, che è stato sviluppato da Infinity Ward mentre guida lo sviluppo per Warzone 2; Previsto anche nel 2022. Piano per due anni, invece di uno.

Secondo le fonti che ho consultato KotakuE il La sensazione all’interno degli uffici Treyarch è un senso di calma Sull’opportunità di trascorrere un altro anno sviluppando la prossima puntata di Call of Duty.

Potrebbe interessarti: