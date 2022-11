Call of Duty Moder Warfare 2 potrebbe ottenere una demo di Ghost

Lo aspettavamo da tempo Call of duty guerra moderna 2 Questo sarà il gioco “più lungo” della serie, il che significa che avrà una durata di due anni, senza una nuova puntata prevista per il 2023.

Le informazioni sono contraddittorie. Activision Ha chiarito che nel 2023 ci sarà un nuovo straordinario Call of Duty, ma Jason Schreier di Bloomberg lo conferma l’anno prossimo Ci saranno DLCche potrebbe avere le dimensioni di una nuova puntata, ma sarà un’espansione.

Secondo un nuovo rumor, uno dei personaggi più famosi di Call of duty guerra moderna 2 Può avere un “accessorio”: Simon “Solo” Riley.

video Analisi di CALL OF DUTY MODERN WARFARE II, di nuovo sulla buona strada

Nuova campagna intorno a Ghost da Modern Warfare 2?

Quindi conferma Ralph Valvola (Attraverso giochi al coperto). Secondo le loro fonti, Infinity Ward sta già lavorando a una nuova campagna per Modern Warfare, e questo si concentrerà sul conteggio. Origine di Simon Reillyl’enigmatica figura con la maschera da teschio tanto amata nella storia di MW2.

Infatti, l’autore principale di Infinity Ward, Brian Blumprecedentemente citato in un’intervista in IGN Prima del lancio, ha espresso interesse a esplorare questo personaggio in modo più approfondito.

Anche se avrebbero potuto lasciarlo andare Guerra moderna 3, tutto indica che la continuazione della campagna, incentrata su Ghost, farà parte dei “contenuti premium” per il prossimo anno. Resta da vedere se si tratta di un nuovo gioco o, come è probabile, di un DLC a pagamento.

In realtà, questa idea imprenditoriale Nuove campagne come DLC L’approfondimento dei personaggi del gioco originale: il formato episodico avrebbe potuto continuare, il che potrebbe essere il primo passo per un futuro “Call of Duty Infinity” se Activision volesse seguire le orme di Assassin’s Creed. Questa è, per ora, solo una teoria, poiché Activision Adesso ha problemi più urgenti…