Call of Duty Warzone 2.0 Battle Pass: come funziona e cosa cambia

Aggiornamento di Call of Duty Warzone 2.0.1 e il Modalità demilitarizzata lui è qui. Il gioco battle royale ha ricevuto un importante restyling con un nuovo ritocco negli elementi giocabili e anche nella stessa struttura di progressione. Battle Pass è un chiaro esempio.

Le modifiche possono creare confusione per i nuovi giocatori, quindi in questa guida lo scoprirai Tutto ciò che devi sapere su come funziona il Battle Pass Da Aggiornamento di Call of Duty Warzone 2.0.1. Basso!

Come funziona il Battle Pass di Call of Duty Warzone 2.0?

La stragrande maggioranza dei giochi multiplayer negli ultimi anni ha introdotto un sistema di passaggio stagionale lineare e Call of Duty e le sue rate annuali non fanno eccezione. però, Il Battle Pass di Call of Duty Warzone 2.0 non è più così.

In altre parole, non dovrai più completare i livelli uno dopo l’altro per avanzare sulla strada verso le ricompense più calde e allettanti, che di solito si trovano alla fine di detto passaggio di battaglia. Warzone 2.0 cambia un po’ le cose.

Il nuovo Battle Pass Battle Royale è organizzato in settori, che ti consente di guadagnare e richiedere ricompense in un modo leggermente diverso rispetto ai giochi precedenti. Ecco come è organizzato questo sistema:

Ogni settore contiene 5 bonusUniverso Uno di questi è di maggiore importanza e qualità (Skin del giocatore, per esempio). Puoi accedere all’ultimo solo quando rivendichi gli altri quattro.

Per sbloccare questi bonus, dovrai giocare Call of duty guerra moderna 2 e Warzone 2.0 per poter riscattare i punti ottenuti. Dopo aver completato un intero settore, puoi sbloccare i settori adiacenti.

Pertanto, sarai in grado di decidere quale è più attraente per te, quale è nuovo e dà più libertà al giocatore. Ora sai, è così che funziona. E un’altra cosa, la struttura degli abbonamenti gratuiti e premium viene mantenuta.

