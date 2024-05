Cambiamenti importanti per Tensor G5

I processori che alimenteranno il prossimo telefono Google Pixel 10 cambieranno produttore secondo le ultime indiscrezioni, lasciando Samsung a favore della società taiwanese TSMC.

Il futuro Google Tensor G5 sarà un affare di TSMC secondo le ultime indiscrezioni.

I processori Google Tensor G3 sono buoni così come sono Due problemi seri. Il primo, che è molto indietro in termini di potenza ed efficienza rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3. Il secondo, e non meno importante, che per ora è prodotto da Samsung Foundry, il che ci suggerisce che potrebbero essere anche processori Exynos con un altro nome . E lo sappiamo tutti Preoccupanti problemi di efficienza Che contiene questi chip.

Questi problemi di efficienza sono diventati evidenti quando abbiamo analizzato tutti i membri della famiglia: Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a. Tuttavia, per il futuro Google Pixel 10, tutto ciò cambierà completamente Leggiamo nell’autorità del robot. Secondo i media, Samsung smetterà di produrre processori Tensor per TSMCil che significa un cambiamento importante (e necessario) per i processori Big G.

Tenditore G5: cosa si sa finora

Della serie Pixel 10 che sarà rilasciata nel 2025, Google produrrà l’AP sul processo a 3 nm di TSMC a Taiwan. Google ha recentemente ampliato il suo centro di ricerca e sviluppo a Taiwan e sta reclutando attivamente ingegneri locali nel campo dei semiconduttori, pensando alla cooperazione con TSMC. – J. Rev (@Revegnus1) 14 maggio 2024

È stato il popolare informatore Revegnus a lanciare l’allarme sull’X, sostenendo che il Tensor G5 verrà lanciato insieme al Pixel 10 l’anno prossimo. Seguirà la litografia a 3 nm di TSMC. L’informatore ha anche aggiunto che Mountain View sta espandendo le sue strutture di ricerca e sviluppo a Taiwan (la regione in cui si trova TSMC) e sta assumendo più ingegneri dalla regione, aprendo specificamente la strada al cambiamento.

Ma non è la prima volta che si parla di questo argomento. Esiste già Informazioni risalenti a luglio 2023 È stato rivelato che il primo chip Tensor creato interamente da Google è stato ritardato fino al 2025 e che TSMC sarà responsabile della sua produzione dopo il processo a 3 nm. Già a gennaio, altre voci suggerivano che Google fosse più vicina a fare il salto.

Come abbiamo detto all’inizio della notizia Passare a TSMC potrebbe essere fondamentale Per telefoni Pixel. Samsung è da tempo inadeguata nel processo produttivo e nei risultati chiave (processori Exynos) rispetto alla concorrenza. È l’Exynos 2400, che alimenta la fascia bassa del Samsung Galaxy S24. Non è nemmeno vicino allo Snapdragon 8 Gen 3 in quale sezione.

Inoltre, il fatto che Samsung abbia problemi nella produzione dei suoi chipset è qualcosa che abbiamo già visto con lo Snapdragon 8 Gen 1. Per chi non se lo ricorda, questo processore C’erano due tipi diversi: Uno è stato realizzato da Samsung, che presentava problemi di efficienza energetica e prestazioni sostenute, e l’altro è stato realizzato da TSMC, che ha gestito le batterie molto meglio e ha fornito prestazioni sostenute migliori.

Tuttavia, i media coreani parlano di lui Il futuro Exynos 2500 sarà migliore dello Snadpragon 8 Gen 4 In termini di efficienza energetica. Bisognerà vedere quando sarà il momento, ma da qui è facile dire che il dubbio è troppo grande.

