Cambiano il commissario capo che sta supervisionando le indagini contro Bolsonaro e suo figlio

Brasilia, 8 ottobre (EFE). – Le direttive della polizia federale brasiliana hanno deciso di cambiare il commissario capo dell’Autorità di vigilanza a Brasilia, dove sono in corso diverse indagini che interessano il presidente Jair Bolsonaro e il suo quarto figlio, Renan Bolsonaro, hanno riferito fonti venerdì. ufficiali.

La società, che è indipendente nonostante la sua associazione con il Ministero della Giustizia, non ha comunicato i motivi della sostituzione del capo del Distretto Federale di Brasilia, il commissario Hugo de Barros Correa.

Correa è in carica dal maggio di quest’anno, quando è stato nominato dalla stessa amministrazione che oggi ha deciso di licenziarlo.

Sotto il suo coordinamento, la polizia federale di Brasilia ha pubblicato un’operazione contro l’allora ministro dell’Ambiente, Ricardo Salles, per la sua presunta partecipazione a una rete illegale di contrabbando di legname.

Sarà sostituito dal commissario Victor Cesar Carvalho dos Santos, che si esibiva a Rio de Janeiro, come pubblicato venerdì in un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale.

Nel dipartimento di sorveglianza della polizia federale di Brasilia è in corso un’indagine sulla diffusione massiccia di notizie false e attacchi alle istituzioni democratiche sui social network, in cui il capo dello Stato è stato indicato come sospettato.

Sta anche seguendo un’altra indagine che è disseminata di uno dei suoi figli, il 23enne Renan Bolsonaro.

In questo caso, gli agenti stanno cercando di scoprire la sua relazione con un uomo d’affari che ha negoziato loschi negoziati che hanno tentato di vendere i vaccini COVID-19 del governo in presunte operazioni fraudolente.

Sono stati i deputati dell’opposizione a mettere questi dubbi sulla possibilità di abuso di influenza e riciclaggio di denaro da parte di Renan Bolsonaro nelle mani delle autorità.

Parallelamente a queste operazioni, anche Bolsonaro, il leader dell’estrema destra brasiliana al potere dal gennaio 2019, è indagato per presunte pressioni politiche e illegali sulla polizia federale.

Questa indagine cerca di chiarire se il presidente ha fatto pressioni o ha tentato di interferire con la polizia federale, l’organismo responsabile delle indagini contro di lui e molti dei suoi figli.

I sospetti contro il presidente sono nati dalle lamentele dell’ex giudice ed ex ministro della Giustizia Sergio Moro, il quale all’uscita dal governo ha annunciato che il presidente premeva per cambiare la guida della Polizia Federale, che alla fine ci è riuscita.

Il presidente ha annunciato mercoledì scorso che testimonierà davanti alla polizia di persona e non per iscritto, come inizialmente richiesto dai suoi avvocati.

Se ci sono prove sufficienti contro Bolsonaro, che nega tutte le accuse, la Procura generale può presentare un ricorso formale alla Corte Suprema, che può avviare il processo solo se approvato dalla maggioranza dei due terzi della Camera dei rappresentanti (342 voti esterni alla Camera). su un totale di 513). EFE

