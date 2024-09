Cambiano le regole del gioco

Non è ancora del tutto chiaro se i produttori cinesi dovranno finalmente saltare attraverso il cerchio delle tariffe recentemente imposte dall’Europa sulle loro auto elettriche, ma molti di loro hanno già iniziato a lavorare non solo per evitare questo tipo di tassa sui loro prodotti, ma anche per acquisire maggiore capacità. Sull’improvvisazione all’interno del mercato stesso.

Chery, insieme ad Ebro, sta finalizzando i dettagli per l’ingresso dei due SUV che produrrà qui in Spagna, mentre un altro marchio cinese ha appena confermato quando inizierà la produzione di un’auto elettrica economica in Europa. Sta per farlo Salta in auto Il suo modello si chiama T03.

Il produttore cinese è arrivato in Europa con Stellantis, quindi trarrà vantaggio dai rapporti che il colosso europeo ha nel Vecchio Continente per espandersi più facilmente e a stretto contatto con il pubblico che vuole raggiungere. Ciò include non solo la rete commerciale, ma anche la sua produzione, come abbiamo visto.

MOTORE DI SALTO T03.

Leapmotor produrrà il T03 in Polonia, dove Stellantis ha una forte fabbrica a Tychi. Lì, modelli come la Citroën ë-C3 o la Lancia Ypsilon, tra molti altri, stanno già lasciando le catene di montaggio.

Si prevede che la produzione del Leapmotor T03 a Tychy inizierà nell’ultimo trimestre dell’anno, quindi le unità vendute dalla fine dell’anno e dal 2025 nel nostro mercato saranno di origine europea.

D’altra parte, dopo che la sua commercializzazione è già iniziata, fino ad allora, ogni unità immatricolata per il modello in Europa arriverà qui dalla Cina e quindi dovrà, per il momento, rispettare le tariffe imposte ai marchi cinesi e alle loro auto elettriche.

Lo stabilimento Stellantis di Tychy è specializzato nella produzione di piccole auto.

Leapmotor ha iniziato il suo percorso commerciale con due modelli molto diversi in questa prima fase commerciale nel nostro mercato. Il T03 ha un approccio molto elementare e il suo più grande concorrente sarà la Dacia primaverile, anch’essa proveniente dalla Cina. Misura meno di 4 metri, ha una piccola batteria che certifica 265 chilometri di autonomia e ha un prezzo prima assistenza di 18.900 euro.

D’altra parte, la C10 è un grande SUV per gli standard europei. È lungo 4,74 metri e rientra nella categoria D-SUV. Offre un’autonomia certificata fino a 420 chilometri, ha 218 CV e ha un prezzo senza assistenza a partire da 36.400 euro.