Cambiare maree in arrivo su Xbox Game Pass al lancio

Servizio in abbonamento Xbox Game Pass È diventato uno standard del settore, non solo per contenere dozzine di titoli nei cataloghi, ma anche per aggiungere tutti i tipi di giochi di uscita. Questa è la situazione FAR: Changing Tides, che ora è annunciato in arrivo su Xbox Game Pass al momento del lancio Quando atterrerà su tutte le piattaforme il 1 marzo 2022. Changing Tides è un sequel di FAR: Lone Sails, che è stato rilasciato nel 2019 e ha fatto una grande impressione tra coloro che possono goderselo. Ora tutti possono fare lo stesso con questo secondo lotto.

FAR: Changing Tides, sviluppato dallo studio svizzero Okomotive, è un’avventura che ci invita esplorazione oceanica, alle prese con le tempeste e il mare profondo, sviluppando un rapporto amichevole con la nostra nave, un veicolo semi-cosciente. Publisher Frontier Foundry ha celebrato questa grande notizia lanciando Trailer di un film Lo potete vedere proprio sopra queste righe, che annuncia che il videogioco ora può essere prenotato mentre ci mostra immagini inedite che ci aiuteranno a farci un’idea di che tipo di esperienza offre questa attività.

Ricorda, FAR: Changing Tides sta arrivando su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC in seguito 1 Marzo, anche se l’annuncio del grande giorno è che lo farà anche dal primo giorno senza costi aggiuntivi fino a Xbox Game PassDove tutti gli abbonati al servizio possono goderselo.