Cambio rivoluzionario con l’attesa infiltrazione ai Mondiali in Qatar

Il FIFA Preparati per un cambiamento rivoluzionario con sneak up Dopo la controversa finale di Nations LeagueAffrancatura tra Spagna e Francia dove i greci presero l’indirizzo con un punto molto controverso.

Arsene Wenger, che svolge un ruolo fondamentale nell’organizzazione Mondiali Qatar 2022e Spero che ormai sia la tecnologia a indicare un’intrusione, al fine di accelerare il processo in quanto si ritiene che non finisca di funzionare bene a causa dell’attesa di una decisione.

Leggi anche

L’ex tecnico era in Arsenale, responsabile dello sviluppo globale di FIFACrede che il calcio dovrebbe fare un altro salto. “Dobbiamo continuare a progredire nella velocità delle decisioni, soprattutto in termini di fuorigioco”.Ha insistito sull’obiettivo, aggiungendo che “nella Coppa del Mondo 2022 saremo più in grado di prendere decisioni di fuorigioco molto rapidamente. Fermerà meno il gioco perché è ciò che può essere incolpato del VAR. Sarà una vera spinta emotiva. È probabile che sarà in fuorigioco. “automaticamente per il Qatar 2022. Sarà il prossimo grande passo nell’arbitrato”.

Questo non significa che dito Lei non difende il VAR, anzi, come ha affermato che “credo sia una cosa positiva. Se domani verrà annunciato che verrà rimosso, la gente si opporrà. Abbiamo capito in partite cruciali che la tecnologia VAR è in grado di impedire loro di prendere decisioni sbagliate”. Riconosce, sì, che “ci sono cose che devono essere migliorate. Il VAR è un nuovo processo e le persone all’interno del VAR potrebbero non essere al livello degli arbitri. Miglioreranno negli anni. È un aiuto utile e dovrebbe rimanere per processo decisionale. Più equo.”