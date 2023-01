Cameron Diaz (50) rivela come è riuscito a mantenere il record

Affrontiamolo La silhouette di Cameron Diaz non cambia. A cinquant’annila figura dell’attrice americana sembra aggraziata e radiosa Quando ha iniziato a lavorare nel settore all’età di 21 anni. I titoli si stavano accumulando in una considerevole filmografia, ma le sue curve sono rimaste le stesse. E sì, sappiamo già come ci è riuscito.

come molti di noi, Cameron Diaz ha un allenamento privato. movimento, come avviene, ad esempio, con Colpo d’anca per Blanca Suarez Salutato Squatting nel caso di Rosa Lopez, divenne il protagonista delle sue buone abitudini. La persona direttamente responsabile di cosa, per così dire I tuoi muscoli rimangono completamente tonici. Qualcosa, dall’età di 40 anni o dall’arrivo della menopausa, non è così facile.

e “Qual è il segreto?” , ti starai chiedendo. Beh, ultimamente Cameron Diaz ha condiviso con il mezzo E! Notizia Cos’è lei Il tuo metodo di fitness ideale Avrebbe semplicemente premuto play nella playlist e ballato. Semplice fatto? È che questo movimento, nel bene e nel male, Aiuta tutti noi a rilasciare endorfine.

Tanto più quando sembra che possa rallegrarci anche nelle giornate più grigie e che stimoli i nostri fianchi o la nostra testa a continuare a dondolare. ed è che, in così poco spazio, come l’artista così ben qualificato, Puoi rafforzare il tuo cardio (Suderai quindi indosserai vestiti leggeri o almeno traspiranti) e farai lavorare anche i muscoli a seconda degli esercizi che fai.

Perché sì, ballare Migliora la coordinazione, l’agilità e la flessibilità. E sebbene possa sembrarti incredibile, non ha solo il suo effetto a livello fisico; Ballare riduce il rischio di demenza Bene, aiuta Stimola la memoria e l’umore.

Seriamente, a seconda della musica che scegli, puoi ottenere ottimi risultati Allenamento HIIT a tempo di record. Quindi, sai, se è stata una lunga giornata e non hai voglia di andare in palestra o seguire una routine di allenamento estenuante, questa potrebbe essere un’opzione su 10.