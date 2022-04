Camila Cabello e il suo contatto limitato ma positivo con Fifth Harmony: “Ci sosteniamo a vicenda” | un musicista

nome di I capelli di Camila Sarà strettamente legato per tutta la vita Quinta Armonia. La formazione con cui è riuscito a spingersi verso la celebrità lasciando il talent show musicale The X Factor a cui ha detto addio qualche anno fa per prendersi cura della sua salute mentale e poi per cimentarsi nella sua carriera da solista. E nonostante il tempo trascorso dalla sua scomparsa, la cantante ricorda ancora i suoi ex compagni di band, ora più che mai dopo l’uscita del suo terzo album in studio: famiglia.

Durante un colloquio con ReutersLa solista ha ora confermato di mantenere contatti limitati ma positivi con i suoi ex compagni di band Alleato Brooke, Normani Cordy, Lauren Goregi e Dina Jen: “Ci sosteniamo molto a vicenda attraverso messaggi diretti e cose del genere. Ora mi sento davvero in un buon posto con loro”.

Va ricordato che l’abbandono di Camila Cabello dalle Fifth Harmony è stato un enorme shock per l’industria musicale e che ci sono stati molti collegamenti incrociati poiché i componenti hanno messo le carte in tavola su quanto accaduto negli ultimi anni durante gli allenamenti.

Sembrava che il tempo guarisse tutte le ferite e l’interprete aveva bisogno di inviare questo messaggio a questo punto della sua carriera discografica. Infatti, come vi abbiamo già detto Video musicale di Psychofreak con Willow SmithSi parla anche della rete delle ragazze.

È la canzone numero 3 dell’album Familia e anche il terzo video che conosciamo su questo nuovo progetto musicale. In una poesia della canzone, Camila Cabello fa riferimento alle Fifth Harmony, spiegando che non incolpa le altre ragazze per come è andato il suo tempo con la band: “Non incolpo le ragazze per come sono andate le cose, giù” ( “Non biasimo le ragazze per come vanno le cose”) canta Camila in Psychofreak.

“Questa canzone parla dell’ansia e di tutte le cose che hanno fatto parte del mio viaggio con l’ansia e che ho iniziato in tenera età nel settore”. Camila ha confessato alla Reuters. “Ero in una situazione davvero brutta mentalmente. Rispetto ai miei album precedenti, penso di essere migliore come essere umano, con i piedi per terra e in generale migliore. Mi sento più sicuro, più calmo e più rilassato”.