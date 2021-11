Camila Cabello ha presentato la versione mariachi di “I’ll Be Home for Christmas” | celebrità | nndc | Luci

cantante Camila Cabello La musica festiva di fine anno ha suonato e ha presentato in anteprima su Amazon Music la canzone di Natale “I’ll Be Home for Christmas”, che è stata stampata da un’azienda messicana grazie alla voce di Mariachi, secondo quanto riportato dalla piattaforma musicale mercoledì.

“Ho viaggiato molto da quando ho iniziato a lavorare all’età di 15 anni, quindi ho scelto di registrare questa canzone originale di Amazon perché ho sempre voluto tornare a casa a Miami con la mia famiglia per Natale”.Lo ha detto in una nota il cubano americano, il cui padre è nato in Messico.

“È davvero molto speciale e sacro”, Ha aggiunto sul fatto di unire le playlist a Natale, in un “periodo magico dell’anno”.

La piattaforma musicale ha annunciato oggi l’uscita di brani originali e versioni dei classici di Natale, all’interno della Amazon Original Series, che include anche la canzone “Carta Navideña”, composta dal panamense Sech, nonché una versione di “Last Christmas” del Trio messicano. Dal Pop Rock Rick.

Marcus Witt e sua figlia, Elena Witt-Guerra, hanno scritto una versione in “Spanglish” di “Santa la Noche (O Holy Night)”, mentre la band spagnola La Oreja de Van Gogh si unisce a questa serie di remake con una versione di “Blanca Navidad”. “.

La piattaforma evidenzia la partecipazione messicana delle cantanti Maria Leon, Patti Canto e Maria Jose in una nuova interpretazione di “All I Want for Christmas Is You”, scritta dall’americana Mariah Carey, che uscirà il 19 novembre.

Amazon Music ha anche prodotto una serie di playlist natalizie con artisti di diversi decenni, tra cui “Fluent Holidays”, rivolta a “fan che navigano fluentemente attraverso le culture, con brani natalizi in inglese, spagnolo e bilingue”.

L’elenco include nuove canzoni Amazon Original, oltre a canzoni di Sebastián Yatra e Katy Perry, tra le altre. Ryan Reddington, vicepresidente dell’industria musicale di Amazon Music, ha sottolineato che il nuovo Amazon Originals, che include anche brani di Summer Walker, George Ezra e Dan + Shay, “offre uno sguardo contemporaneo alle canzoni preferite dalla famiglia”.

Infatti, negli ultimi tre anni, i 25 Amazon Originals (pubblicati in occasione delle festività), di artisti come Katy Perry, John Legend e Justin Bieber, hanno superato i 750 milioni di copie in tutto il mondo.Ha aggiunto.

