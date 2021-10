Camila Cabello – “La buena vida”: testo, video e traduzione in spagnolo

Questo venerdì 15 ottobre. Camila Cabello Invia la tua copia di un piccolo ufficio Ha sorpreso i suoi fan con una nuova canzone dal suo prossimo album “Familia”. Questo è nel nome ‘La bella vita’Ha ripreso le sue radici messicane con i mariachi, usando questo tipo messicano per accompagnare la sua bella voce. Dai un’occhiata ai suoi testi e traduzioni.

Camila Cabello – “La bella vita”

Mi sono svegliato felice per caso

Ho dimenticato che sei andato di nuovo

In altre parole, ho scritto, ho letto

Ma sono solo sul divano letto

La mia pelle è così morbida oggi, ma tu sei così lontana

Posso liberarmi dei ricordi

Comincia a sembrare un ricordo

E ho pensato che avremmo girato il mondo

Insieme facciamo l’amore nel pomeriggio

Ma dimentico com’è svegliarsi accanto a te

Questo è ciò che ha comandato

Dovresti essere qui, dovresti essere con me stanotte

Hai detto che lavori, lavori sempre

Perché sono solo con il tuo bicchiere di vino?

Oh no, no, questa non è vita

No no no no no no no no

Non voglio essere quello che fa progetti tutto il tempo

Ti chiedo cosa hai in mente

So che non sono nella tua mente

Paura di andare e rimanere indietro

ascolta ascolta

capito, capito

Più di chiunque altro io ottengo

La vita ora tendi a dimenticare

Guardando indietro, te ne pentirai

Pensavo che avremmo fatto il giro del mondo

Insieme facciamo l’amore nel pomeriggio

Ma dimentico com’è svegliarsi accanto a te

Ed è quello che ordino, piccola

Dovresti essere qui, dovresti essere con me stanotte

Hai detto che lavori, lavori sempre

Perché sono solo con il tuo bicchiere di vino?

Oh no, no, questa non è la mia vita

E dimentico la sensazione di svegliarmi accanto a te

Questo è quello che ho ordinato

Dovresti essere qui, dovresti essere con me stanotte

Hai detto che lavori, lavori sempre

Perché sono solo con il tuo bicchiere di vino?

Oh no, no, questa non è vita

immagino cosa…

Non mi sento come se tu fossi tuo, tu non mi sentivo come se fossi mio

..mi passerai

Oh no no no no questa non è vita

Oh no oh no non la mia vita oh

Oh no no no no no per tutto questo tempo

Camila Cabello – “La bella vita” (traduzione spagnola)

Mi sono svegliato felice per caso

Ho dimenticato che sei andato di nuovo

In altre parole, l’hai scritto e letto

Ma sono solo sul divano letto

La mia pelle è così morbida oggi, ma tu sei così lontana

posso lasciare dei ricordi

Comincia a sembrare un ricordo

E ho pensato che avremmo girato il mondo

Insieme facciamo l’amore nel pomeriggio

Ma dimentico come ci si sente a svegliarsi accanto a te

Questo è quello che mi succede

Dovresti essere qui, dovresti essere con me stanotte

Hai detto che stavi lavorando, stavi lavorando tutto il tempo

Perché sono solo con il tuo bicchiere di vino?

Oh no, no, questa non è vita

No no no no no no no

Non voglio essere quello che fa progetti tutto il tempo

Mi chiedo cosa hai in mente

So che non sono nella tua mente

Paura di andare e partire

ascolta ascolta

capito

Più di chiunque altro capisco

La vita ora tendi a dimenticare

Guardando indietro te ne pentirai

Pensavo che avremmo fatto il giro del mondo

Insieme facciamo l’amore nel pomeriggio

Ma dimentico come ci si sente a svegliarsi accanto a te

Questo è quello che è successo amore mio

Dovresti essere qui, dovresti essere con me stanotte

Hai detto che stavi lavorando, stavi lavorando tutto il tempo

Perché sono solo con il tuo bicchiere di vino?

Oh no, no, questa non è la mia vita

E dimentico la sensazione di svegliarmi accanto a te

Questo è quello che ho passato

Dovresti essere qui, dovresti essere con me stanotte

Hai detto che stavi lavorando, stavi lavorando tutto il tempo

Perché sono solo con il tuo bicchiere di vino?

Oh no, no, questa non è vita

Lo immagino ..

Non mi sento tuo, tu non mi sento mio

..mi passerai accanto

Oh no no no questa è la vita

Oh no oh no no la mia vita oh

Oh no no no no per tutto questo tempo