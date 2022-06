Camille Vasquez parla della sua relazione con Johnny Depp e spiega se hanno avuto una relazione

Ci sono voluti quasi due mesi per il processo giudiziario tra di loro Johnny Depp E Ambra Sentita. Battaglia legale, anche se entrambi sono puniti, l’arbitro rappresenta una grande vittoria per un rappresentante Pirati dei Caraibi.

Heard dovrà pagargli $ 15 milioni (14 milioni di euro), mentre Depp deve pagare all’attrice due milioni di dollari (circa 1,9 milioni di euro). In breve, la giuria popolare ha dimostrato che Depp non ha calunniato Heard.

Gesti di affetto per Camille Vasquez e Johnny Depp

Durante il periodo del processo, alcuni utenti dei social network e vari organi di stampa hanno fatto eco a gesti e reazioni tra Johnny Depp e il suo avvocato Camille Vazquez.

Abbracci e sorrisi tra il cliente e l’avvocato in aggiunta domande difficili Durante il suo interrogatorio sull’attrice, de Vasquez ha dissipato le voci sulla relazione. Per molti, questa difesa iper-accurata era dubbia, ma Vasquez stava solo facendo il suo lavoro. Quando gli è stato chiesto dai media quando ha lasciato la stanza, ha riso delle osservazioni e le ha minimizzate.

“È un mio amico, ma è anche il mio cliente numero uno”.

Ora, dopo il tempestoso processo, sembra che la calma si sia stabilizzata, Avvocato, 37 anni, Ha rilasciato un’intervista a Univision in cui non solo ha spiegato la natura del suo rapporto con l’attore, ma si è anche affermata come una donna latina nel mondo della giustizia e dei tribunali.

Alla domanda sulla sua relazione con l’attore, Vasquez ha spiegato che si conoscono da anni ed è per questo che c’è fiducia tra di loro. “Stava attraversando qualcosa di molto difficile. Lo conosco (da) molti anni, più di quattro anni, è un mio amico, ma anche il mio primo cliente.Questa era la questione più importante per lui, ed è stato un onore poterlo rappresentare”, dice in un’intervista al giornalista Raul de Molina.

Il Abbracci e gesti di affetto Sono nati dalla gioia per sviluppare il giudizio. Non hanno altra spiegazione che voler essere amorevoli e gentili. “Amo così tanto i miei clienti e sono ispanica, amo abbracciare e toccare le persone”, Certo. Su insistenza del giornalista che gli ha chiesto dei baci al processo, Vázquez ha spiegato: “Niente baci, ma lo abbraccio perché ne ha bisogno”.

Quando ha accettato la difesa dell’attore in questo caso, Vasquez non avrebbe mai immaginato che sarebbe finito con l’impatto mediatico che alla fine ha avuto. “Stavo solo facendo il mio lavoro, è la cosa più importante per me E la mia vita è cambiata […] Questa è una tale sorpresa nella vita, non avrei mai immaginato che la mia vita sarebbe cambiata come ha fatto. Speravamo di vincere, possiamo vincere, possiamo farlo perché la cosa più importante per Johnny è potergli dire la verità”.

Inoltre, la giovane donna ha affermato la sua discendenza ispanica. “È un grande onore per me poter rappresentare la comunità ispanica e latina, i miei genitori sono cubani e colombiani, quindi è un grande onore per me”, ha aggiunto.