Campionato australiano di Formula 1 diretta

aggiornare

Buona giornata! La F1 non si ferma e comincia a prendere velocità incredibili, i test sono finiti, la competizione vera e propria si accende. Oggi, Australia, Albert Park, Prove Libere 2, stiamo lottando per essere al top… Il Continental Circuit non ha bisogno di presentazioni in quanto è uno dei percorsi storici di questo sport e promette anche forti emozioni con i cambiamenti che ha subito questo stagione. Quattro regioni DRS! Vogliono velocità? Bene, prendi una doppia porzione.

L’allenamento di Free 3 questa mattina è stata una vera sorpresa. In primis perché alla fine della sessione abbiamo avuto un protagonista che non ci aspettavamo e attenzione… 40% di possibilità di pioggia per la qualificazione. La Red Bull non vuole che Verstappen scenda dal podio e nessuna squadra può convincerlo a farlo. Solo un uomo si avvicina alla sua età: Fernando Alonso. Il fuoriclasse asturiano è arrivato secondo e Carlos Sainz settimo. Ocon, che ha già messo in guardia sulla sua prestazione in Arabia Saudita, chiude il podio di questa sessione.

1º M Verstappen Red Bull 1’17” 56524

Secondo Fernando Alonso Aston Martin 1’17” 727 +00″ 162 23

3º E. Ocon Alpino 1’17” 938 +00″ 373 20

Quarto G Russell Mercedes 1’17” 955 +00″ 390 22

5º P. Gasly Alpino 1’18” 094 +00″ 52920

Red Bull 6S Perez 1’18” 123 +00″ 558 17

7° Carlos Sainz Ferrari 1’18” 127 +00″ 56225

Ottavo L. Hamilton Mercedes 1’18” 138+00″ 57324

9° L. Stroll Aston Martin 1’18” 198 +00″ 633 21

G.Zhou Alfa Romeo 1’18” 330+00″ 76519

Non era prevista alcuna preparazione a causa della pioggia e questo ci piace, perché i piloti dovranno adattarsi alla macchina dal primo minuto, se non vorranno usciranno alla prima occasione. La Red Bull sembra imbattibile sulla pista asciutta, ma se avremo condizioni meteorologiche mutevoli, il loro dominio continuerà? Fernando Alonso e Carlos Sainz sono in agguato alla ricerca di un podio e perché no? Domenica vittoria. Iniziamo!