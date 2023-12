Campionato tedesco: diretta Bayern Monaco – Stoccarda

L’ultimo minuto della partita tra Bayern Monaco e Stoccarda:

Benvenuti a tutti! Oggi è domenica Bundesliga. E abbiamo una grande partita. Lui Bayern Monaco Riceve la visita di un’altra squadra che è in testa alla classifica. Stoccarda. La partita inizierà esattamente all’ora esatta 19:30sarà contestato in Allianz Arena. Quello Tuchel Noi siamo Secondi Nella classifica con 32 punti Dopo 13 giorni di gioco. Pesante sconfitta contro Eintracht 5-1 Ha riportato i dubbi al club bavarese. Tuttavia, è ancora uno dei favoriti per la vittoria del torneo. Lui Bayer Leverkusen Sono la capolista e sono a sette punti di distanza con altre due partite da giocare. Deve darsi una regolata Bayern Oggi è un buon giorno per farlo prima Stoccarda.

La squadra ospite è una delle scoperte del campionato tedesco con l’A Gerasi eccellente. L’attaccante ha segnato 18 gol in 14 partite e questo permette alla sua squadra di partecipare al torneo Quarto posto con 31 punti. Vittoria dentro Monaco Ciò consentirà loro di battere i rivali in classifica. Quello Sebastiano Honnep Hanno quattro partite senza perdere con tre vittorie e un pareggio contro Leverkusen. Inoltre, era esaurito Borussia Dortmund in Coppa di Germania Lo scorso 6 dicembre.