Cancellazione del rumore e 35 ore di autonomia a soli 80 euro

Questi auricolari wireless di Sony hanno ottime funzionalità in questo momento con un prezzo ridotto AmazzoniaRimane quasi la metà del suo costo con un rapporto qualità prezzo che lo rende un vero affare. Ora , Sony WH-CH720N Costano 81 euro.

Sony WH-CH720N Cuffie Bluetooth wireless, cancellazione del rumore, durata della batteria fino a 35 ore e ricarica rapida, nero

Acquista Sony WH-CH720N al miglior prezzo

Queste cuffie sono bluetooth Sony Prima costava 99,90 euro, ora ce l’hanno 19 euro di sconto Il che li lascia a 81 euro. Ma il suo prezzo ufficiale è di 149,99 euro, quindi il Il risparmio ammonterà a 69 euro. La spedizione è gratuita e te la portano a casa domani se sei un utente Prime o approfitti della prova gratuita di un mese del servizio. Su MediaMarkt hanno lo stesso prezzo, anche con spedizione gratuita.

Queste cuffie wireless sono un sistema audio chiuso sopra l’orecchio guidatori 3 cm E luci a LED per indicare la sua carica. Loro hanno Portata 10 metri sono collegati da Bluetooth 5.2. I suoi tasti funzione servono per accoppiamento Bluetooth, riproduzione/pausa, traccia avanti e indietro e volume su o giù.

Hanno un’autonomia di 35 ore e necessitano di un tempo di ricarica completa di 3 ore e mezza, con un intoppo 325 ohm e la sensibilità delle cuffie 108 dB.

Hanno un connettore jack da 3,5 mm e un connettore USB di tipo C per la ricarica. Hanno anche un cavo da 1,2 m e sono compatibili con Apple Siri e Google Assistant.

Altre offerte

Se ti iscrivi ad Amazon Prime, hai una prova gratuita di 30 giorni (dopo € 49,90 all’anno) per usufruire della spedizione espressa gratuita, dell’accesso prioritario alle offerte e di servizi come Prime Video, Prime Music e spazio di archiviazione illimitato per le foto. Inoltre, se sei uno studente, ottenere Prime Student costa la metà e hai una prova di 90 giorni. Puoi anche provare servizi come Kindle Unlimited o Audible gratuitamente per 30 giorni.

Puoi essere aggiornato in ogni momento con le principali offerte e notizie di Xataka Selección nel nostro canale di cavo o nei nostri profili CinguettioE Facebook e la rivista cuscinetto per il viso.

Alcuni dei collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero essere utili a Xataka.

foto | Sony

Scegli Xataka | Sconti su telefoni, smart TV, laptop, macchine per il caffè e altro ancora: caccia all’affare

A Xataka | Migliori cuffie wireless: quali acquistare e 31 modelli da 20€ a 450€